Novo Nordisk подвинули в рейтинге самых ценных компаний Европы

Немецкий разработчик программного обеспечения SAP обогнал датскую фармкомпанию Novo Nordisk по капитализации, заняв лидирующую позицию среди самых дорогостоящих компаний в Европе. Капитализация производителя лекарств в ходе торгов в Германии 24 марта выросла примерно до €312 млрд. Результаты датчан – €306,46 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

По информации издания, за последний год акции SAP выросли на 40% после решения гендиректора Кристиана Кляйна ускорить переход клиентов с традиционных локальных серверов на облачную инфраструктуру.

Бумаги Novo Nordisk, напротив, с начала 2025 года упали на 18%. Инвесторов разочаровали результаты испытаний нового препарата для похудения CagriSema, которому прочили славу Ozempic. Новая разработка должна была укрепить позиции компании в борьбе за рынок средств от ожирения с конкурентами, в частности, с американской Eli Lilly. Последняя выпускает аналогичный препарат Zepbound. Однако исследования показали сопоставимые результаты по эффективности CagriSema с Zepbound. Теперь инвесторы опасаются, что новый препарат может не обладать достаточными преимуществами по сравнению с существующим лекарством.

Это не первое крупное разочарование для Novo Nordisk. Так, в конце 2024 года Eli Lilly озвучила результаты первого прямого сравнительного исследования Zepbound с продуктом компании – Wegovy, применяемого для тех же целей. Выяснилось, что испытуемые в группе Zepbound потеряли на 47% больше веса, чем те, кто получал Wegovy.

gxpnews