Минздрав разрешил III фазу исследований 23-валентной пневмококковой вакцины

Минздрав разрешил проведение III фазы исследований 23-валентной полисахаридной вакцины для профилактики пневмококковых инфекций. Испытания пройдут на базе четырех клинических центров в Санкт-Петербурге. В ГРЛС зарегистрирована только одна 23-валентная пневмококковая вакцина производства MSD.

Китайская компания Beijing Zhifei Lvzhu Biopharmaceutical совместно с компанией «Нанолек» получила разрешение Минздрава на проведение исследования III фазы 23-валентной полисахаридной вакцины для профилактики пневмококковых инфекций. Планируется, что в исследовании примут участие 350 здоровых добровольцев от 18 лет и старше.

Исследование пройдет на базе четырех петербургских клинических центров, включая НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова. В ходе клинисследования планируется сравнить иммуногенность, реактогенность и профили нежелательных явлений в течение 30 суток после однократного внутримышечного введения 23-валентной полисахаридной вакцины для профилактики пневмококковых инфекций и вакцины «Пневмовакс 23». Завершить исследование планируется в 2026 году.