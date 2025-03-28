Минздрав намерен сократить количество индикаторов риска по контролю за оборотом медизделий

Минздрав предложил отменить три индикатора риска для контроля за техобслуживанием медизделий. Из перечня исключат пункты о росте числа клинических испытаний, аренде помещений без уведомления и работе сотрудников в разных регионах. Параллельно ведомство планирует ввести новый критерий.

Минздрав решил внести изменения в перечень индикаторов риска для контроля за техобслуживанием медицинских изделий, утвержденный приказом № 368н от 17.07.2023. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 8 апреля.

Авторы документа предлагают признать утратившими силу следующие пункты перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований:

первый пункт, согласно которому считается подозрительным двукратный рост числа документов по клиническим испытаниям медицинских изделий за год;

третий пункт — о проверке компаний, арендующих помещения для обслуживания медтехники у других лицензированных организаций, которые при этом не уведомляли Росздравнадзор об изменениях в реестре лицензий;

четвертый пункт — о контроле за сотрудниками, работающими одновременно у нескольких лицензиатов в разных регионах страны.

Таким образом, в случае утверждения документа из текущих индикаторов риска останется только второй пункт — о проверке компаний, которые используют одинаковое оборудование в разных субъектах России.

Ранее Минздрав представил проект приказа о дополнении перечня индикаторов риска для контроля за техобслуживанием медизделий еще одним пунктом. Новый пункт предусматривает ответственность за отсутствие повторного заявления на внесение изменений в регдосье в течение 180 дней после отказа Росздравнадзора, если изделие продолжает продаваться.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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