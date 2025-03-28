Сенат США утвердил новых руководителей FDA и NIH

Сенант США одобрил кандидатуры Трампа на посты руководителей органов здравоохранения. Джей Бхаттачария возглавит NIH, а Мартин Макари – FDA.

Сенат США утвердил кандидатуры, предложенные президентом Дональдом Трампом, на должности руководителей Национальных институтов здравоохранения (NIH) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Об этом пишет газета New York Times.

Джей Бхаттачария, профессор Стэнфордского университета, возглавит NIH – орган сферы здравоохранения с бюджетом в 48 млрд долл., который финансирует и проводит различные исследования, в том числе в области фармацевтики. За него проголосовали 53 законодателя, 47 высказались против.