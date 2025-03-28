Затраты фармгигантов на разработку лекарств выросли на 5% в прошлом году

Средняя стоимость создания одного препарата в 2024 году выросла до 2,23 млрд долл., а прогнозируемая рентабельность инвестиций – до 5,9%. Это произошло во многом благодаря популярным средствам для лечения диабета и ожирения. Растет и доля препаратов, дошедших до III фазы исследований, имеющих потенциал достичь годовых продаж свыше 1 млрд долл.

Средняя стоимость полного цикла создания одного препарата – поиск лекарственной молекулы, доклинические и клинические испытания, процесс регистрации, вывод на рынок – составила 2,23 млрд долл. в 2024 году, что на 5,2% больше по сравнению с 2,12 млрд долл. годом ранее. Об этом говорится в ежегодном отчете консалтинговой компании Deloitte.

В анализ включили 20 лидеров фармацевтической индустрии по инвестициям в НИОКР за 2020 год. У 12 из них затраты на создание лекарств стали больше в прошлом году. Хотя бюджет на эти цели увеличивается ежегодно, темп роста замедлился с 7,69% в период с 2013 по 2020 год до 6,44%. Такая тенденция указывает на стремление производителей повысить отдачу от своих вложений, считает Deloitte.

Аналитики объясняют продолжающийся рост расходов пятью причинами:

более длительной продолжительностью клинических испытаний,

усложнением исследуемых областей медицины,

макроэкономическими факторами,

развитием технологий,

высоким риском безрезультатного завершения исследований – в 2024 году фармкомпании потратили 7,7 млрд долл. на неудавшиеся разработки.

При этом увеличилась прогнозируемая рентабельность инвестиций в создание лекарств – до 5,9%, что выше показателя 2023 года (4,1%). Значительную роль в этом сыграли агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). При исключении из расчетов нашумевших препаратов от диабета и ожирения средняя доходность фармацевтических разработок падает до 3,8%.

В среднем фармгиганты могут рассчитывать на максимальную выручку от одного разрабатываемого лекарства в 510 млн долл. Однако утверждается: если не учитывать в анализе агонисты ГПП-1, то пик продаж сможет составить только 370 млн долл., прогнозируют в Deloitte.

Из всех проанализированных препаратов, дошедших до III фазы исследований в 2024 году, только 14%, или 29 разработок, способны выйти на объем годовых продаж в 1 млрд долл. Это на 53% больше, чем в 2023 году.

Чтобы повысить конкурентоспособность на рынке и ускорить внедрение инноваций, Deloitte посоветовала фармкомпаниям диверсифицировать портфели и инвестировать в менее освоенные области медицины.

Фото: wirestock / freepik

Владимир Заболотских

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