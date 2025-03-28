Председатель Счетной палаты призвал проработать механизм перераспределения ЛС между регионами

Необходимо внедрить механизм перераспределения лекарств между регионами в случае, если прогнозы потребности субъекта и объем закупленных препаратов не совпали с реальной потребностью, предложил председатель Счетной палаты Борис Ковальчук. По его словам, такое расхождение «нормально» и неизбежно.

Необходимо внедрить «механизм разумного перераспределения лекарств между регионами» в случае, если прогнозы потребности и непосредственно объем закупленных медикаментов оказались выше реального потребления. Такое предложение поступило от председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука в ходе его выступления в Госдуме, передает корреспондент «ФВ». Оно прозвучало на фоне волны уголовных дел, возбужденных в отношении чиновников минздравов субъектов, обвиненных в халатности при организации и проведении госзакупок медикаментов.

«Никогда невозможно на 100% попасть в план, это нормальный процесс, поэтому должен быть механизм разумного перераспределения лекарств», — отметил Ковальчук.

По его словам, недостатки планирования закупок связаны со сложностями учета федеральных и региональных льготников.

«Лекарства иногда закупаются и по одной, и по другой категории, то есть существует определенное дублирование, к тому же не везде ведется учет отказа от льготы в пользу монетизации», — сказал Ковальчук.

В марте в нескольких регионах страны были заведены уголовные дела против чиновников местных органов здравоохранения из-за халатности, проявленной на этапе планирования, организации и проведения закупок лекарств для льготников. Однако по мнению экспертов, опрошенных «ФВ», приговоры не в состоянии повлиять на ситуацию с лекарственным обеспечением россиян. Причина кроется в изъяне самой системы.

Фото: duma.gov.ru

Екатерина Погонцева

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