Директора компании в Ульяновской области оштрафовали за срыв поставок лекарств

Суд в Ульяновской области оштрафовал по административному делу директора компании «Триеста» за нарушение сроков поставки лекарств по госконтракту. Как сообщает прокуратура региона, из-за этого срыва более 700 льготников не смогли вовремя получить необходимые препараты.

В Ульяновской области оштрафовали на 88 тыс. руб. директора ООО «Триеста» из-за нарушения сроков на поставку лекарств, об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд признал 52-летнюю руководительницу коммерческой организации нарушившей срок исполнения обязательств по заключенному с Минздравом Ульяновской области контракту на поставку лекарств. Из-за этого более 700 льготников не смогли своевременно получить положенные им препараты.