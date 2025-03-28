AbbVie подала иск против Genmab за кражу коммерческой тайны

AbbVie обвиняет Genmab в краже коммерческой тайны, связанной с технологией создания конъюгатов антитело-лекарственное средство. Genmab якобы использовала информацию для разработки противоракового препарата Rina-S, но датская компания отрицает обвинения.

AbbVie подала судебный иск против Genmab и дочерних структур компании за незаконное присвоение коммерческой тайны, связанной с конъюгатами антитело-лекарственное средство (ADC). Об этом пишет портал Fierce Biotech.

Обвинения касаются использования дисахаридов в ADC для соединения между собой антитела, которое находит раковые клетки, и уничтожающего их цитотоксина. Технология AbbVie снижает риск преждевременного высвобождения терапевтического компонента в кровотоке, точно доставляя препарат к очагу опухоли.

Стартап ProfoundBio, который Genmab приобрела за 1,8 млрд долл. в мае 2024 года, не сумел разработать эффективные противораковые средства самостоятельно, говорится в сообщении. Как утверждается, компания наняла бывшую сотрудницу AbbVie и, получив от нее конфиденциальную информацию о дисахаридах, создала Rina-S (rinatabart sesutecan) — ADC, воздействующий на белок FRα (рецептор фолиевой кислоты). Препарат дошел до III фазы клинических испытаний, показав способность подавлять рак яичников и другие солидные опухоли.

Фармгигант считает, что Genmab закрыла глаза на кражу при покупке ProfoundBio, чтобы получить права на перспективное лекарство. В иске также фигурирует основатель стартапа, который якобы «поощрял и подстрекал» к раскрытию тайны.

Genmab категорически отрицает все обвинения. По мнению датской компании, это очередное судебное дело AbbVie против конкурентов — в сентябре 2024 года производитель начал разбирательство против китайской BeiGene за якобы похищенные через экс-сотрудника технологии разработки онкопрепаратов, а за год до этого подал аналогичный иск против американской Adcentrx Therapeutics.

Примечательно, что AbbVie и Genmab имеют партнерское соглашение от 2020 года и совместно продвигают препарат от рака крови Epkinly (epcoritamab) на рынках США и Японии. В материалах дела отмечается, что иск не скажется на сотрудничестве.

Фото: wirestock / freepik

Владимир Заболотских

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