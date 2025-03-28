Американские фармкомпании направляют многомиллиардные инвестиции в развитие инфраструктуры. Обзор

В J&J уточнили, что $55 млрд инвестируют в развитие профильной инфраструктуры в стране в ближайшие четыре года, и этот объем вложений будет на 25% больше, чем в 2021–2024 годах. В компании добавили, что одно из запланированных к возведению предприятий будет базироваться в Уилсоне (штат Северная Каролина), на данный момент реализация этого проекта уже началась. О предполагаемом местоположении трех оставшихся площадок в компании пока не сообщили.

В конце февраля 2025 года о планах по строительству четырех новых заводов – «мегаплощадок» – на территории Штатов сообщила и другая американская компания – Eli Lilly. На эти цели производитель намерен выделить $27 млрд. Также представители корпорации отметили, что с 2020 года фармкомпания уже инвестировала в развитие инфраструктуры в стране $23 млрд. Таким образом, общий объем вливаний должен достичь $50 млрд. Новые предприятия, как отметили в Eli Lilly, позволят создать 3 тысячи рабочих мест.

О планах ввести новые тарифы Дональд Трамп и его администрация неоднократно сообщали еще в ходе предвыборной компании. Изначально размер таких пошлин планировалось установить на уровне 20% на весь импорт. Продукцию из Китая предполагалось обложить налогом в 60%. Эксперты тогда отмечали, что если эти обещания будут реализованы, в США может значительно увеличиться стоимость большинства дженериков, так как значительное количество воспроизведенных препаратов производится за пределами страны (по разным оценкам, около половины дженериков, присутствующих на американском рынке, производится за рубежом, в том числе в Китае и Индии). На аналоги приходится около 90% всех выписанных в США рецептов.

В начале февраля 2025 года Трамп, уже в должности президента США, подписал указ о введении новых пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25%, для продукции из Китая ставка была увеличена на 10% и составила 20%. Позднее Трамп уточнил, что новые пошлины Белый дом планирует ввести и на товары из Европейского союза (ЕС), однако на данный момент в этом направлении американские власти не предприняли конкретных шагов. Об ответных мерах 4 марта, когда в силу вступило решение американского президента, заявили канадские и китайские власти. О готовности отреагировать на протекционистскую политику США сообщили и в ЕС.

Советник юридической фирмы Verba Legal Марат Самарский в комментарии Vademecum отметил, что у администрации Трампа есть правовые основы для обновления тарифной политики. В частности, чиновники могут сослаться на нормы раздела 301 Закона о торговле 1974 года, который позволяет вводить санкции против стран, нарушающих торговые соглашения или применяющих «несправедливые» практики. Ранее Трамп, как пояснил эксперт, уже применял такой механизм в торговой войне с Китаем.

Самарский вспоминает, что на фоне COVID-19 в 2020-2021 годах Трамп активно продвигал импортозамещение в фармацевтике как вопрос национальной безопасности. Политик неоднократно заявлял, что зависимость от Китая в активных фармацевтических субстанциях (АФП), 80% которых производится за рубежом, угрожает безопасности США. «В связи с этим предполагается, что дальнейшая глобализация фармацевтического производства для этой администрации приемлемой не является. Правительство США сделает все возможное для таргетированного импортозамещения», – подчеркнул юрист.

К разговору о введении пошлин на всю фармпродукцию правительство США вернулось 20 февраля 2025 года. Тогда Трамп сообщил, что тарифы будут установлены на уровне 25% на автомобили, полупроводники, лекарства и древесину уже в марте.

На фоне таких заявлений американские фармпроизводители начали анонсировать денежные вливания в развитие инфраструктуры в США. Конкретных сумм из крупных компаний пока не объявила только Pfizer, однако ее гендиректор Альберт Бурла в начале марта сообщил о готовности перенести иностранное производство в «родную» страну для избежания новых налогов. В распоряжении Pfizer в США уже имеется 10 производственных площадок и два дистрибьюторских центра.

На этой неделе, 24 марта, Дональд Трамп заявил, что его администрация заканчивает разработку более крупного пакета «взаимных пошлин». Принятие документов ожидается уже 2 апреля, однако эксперты предполагают, что это решение может не затронуть фармацевтическую отрасль. Тарифы на лекарства, как указывают они, противоречат международному принципу о неприменении к фармотрасли экономических рычагов давления и конкретному документу – Соглашению о торговле фармацевтическими продуктами от 1994 года, согласно которому основные экономические субъекты, включая США, Канаду, Китай, Великобританию, Японию, ЕС, Норвегию и Швейцарию, соглашаются отменить тарифы на большую часть отраслевых товаров и субстанций.

Из Китая в США импортируется, по информации FDA, 40% АФП для производства антибиотиков и 80% – для парацетамола. Половина лекарств на американском рынке, по данным Комиссии по международной торговле США, содержит индийские АФП. Как отмечает юрист Марат Самарский, Индия и Китай могут оспорить тарифы как нарушение правил Всемирной торговой организации (ВТО), если США «плохо обоснуют введение чрезвычайных мер».

«Введение тарифа в 25% – политически рискованный шаг, который усилит конфликт с Китаем и Индией, но может ускорить возрождение в США фармпроизводства. Однако исключение для критических лекарств и медленные темпы FDA создадут «серые зоны», где зависимость от импорта сохранится. Пуэрто-Рико, где действует офшорная зона с налоговыми преимуществами и уже работают Pfizer и Merck, и Штаты с льготами станут главными бенефициарами, но не стоит ждать быстрых изменений – процесс займет не менее 5–7 лет», – подытожил Самарский.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов уточнил Vademecum, что таможенные пошлины можно рассматривать как некое недружественное действие в отношении представителей фармотрасли, однако санкционными ограничениями их назвать нельзя, на основе чего «подкопаться» к Трампу со стороны нарушения негласных принципов невозможно. «С другой стороны, почему он обращает внимание именно на фармпромышленность – для США это очень приличный кусок пирога, как и для Европы. Тот, кто будет контролировать этот кусок, окажется в выигрыше. Речь ведь идет об очень больших деньгах, которые игнорировать нельзя, о крупном бизнесе транснациональных компаний», – считает Беспалов.

По данным канадской аналитической компании Nova One Advisor, объем фармацевтического рынка США в 2023 году составил $602 млрд, европейского – $285 млрд.

Беспалов уточнил, что производство очень многих американских компаний было локализовано в Европе для выстраивания более выгодных логистических цепочек на местном рынке и в России. «Едва ли речь пойдет о переносе вот этих производств обратно в США, потому что логистические законы сохранятся и возить дешевле не получится. Скорее американским властям сейчас интереснее «перетащить», так сказать, те предприятия, которые рассчитаны на американский рынок», – заключил эксперт.

Аналитики в США полагают, что новые пошлины в значительной мере могут затронуть фармпродукцию, выпускаемую Pfizer, так как компания ведет обширную деятельность за пределами США. Это направление J&J, считают эксперты, тарифы затронут в наименьшей степени, тем не менее под удар могут попасть подразделения компании, специализирующиеся на медизделиях.

Eli Lilly ранее сообщала о наращивании присутствия в Китае, зависимости от экономики которого и пытается противодействовать действующий президент США. В октябре 2024 года фармкомпания объявила, что направит $200 млн в расширение собственной производственной площадки в Сучжоу. Общий объем инвестиций в это предприятие в компании суммарно оценили в $2,1 млрд.

В январе 2025 года Дональд Трамп также подписал исполнительный указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Объяснил такое решение американский президент расхождением во взносах США и Китая: первая страна во время прошлого президентского срока Трампа ежегодно финансировала ВОЗ на $500 млн при населении около 350 млн человек, Китай же при населении свыше 1,4 млрд человек выделял только $39 млн. Президент США отметил, что «это немного нечестно». В ВОЗ в свою очередь обратились к главам государств и правительствам разных стран с призывом повлиять на США и отменить решение Дональда Трампа. В организации пояснили, что ее программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения во многом зависит от американского финансирования.

Фото: Никита Закревский/Vademecum

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