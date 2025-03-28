Михаил Мишустин отчитался перед Госдумой. Главное о здравоохранении

Национальные проекты

Михаил Мишустин подчеркнул, что одним из ключевых инструментов работы правительства «были и остаются национальные проекты». В первую очередь они направлены на то, чтобы у людей появилось все необходимое для комфортной жизни. «Открываются новые больницы, а если говорить о селе – это ФАПы, врачебные амбулатории, где люди могут получить своевременную помощь», – отметил премьер.

«По нацпроекту «Здравоохранение» построено или отремонтировано свыше 10 тысяч организаций «первички». В них поставлено более 230 тысяч единиц медицинского оборудования, 60% которого, что очень важно, отечественное. А также новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы», – рассказал чиновник.

Модернизация первичного звена

«По поручению президента мы продлили программу модернизации первичного звена. От его состояния зависит не только качество оказываемой помощи, но и, что важно, желание самого человека проверить свое здоровье. В прошлом году профилактические осмотры прошли 109 млн человек, хотя еще шесть лет назад их было практически в полтора раза меньше», – пояснил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что «регулярная диспансеризация позволяет вовремя выявлять хронические и приобретенные недуги, в их числе онкология, болезни сердца и сосудов, сахарный диабет, гепатит». «Борьбу с ними усилили, создавая необходимую инфраструктуру, а также расширив льготное, то есть бесплатное для человека, лекарственное обеспечение при таких диагнозах», – заверил Мишустин.

Долговременный уход за инвалидами

По словам Мишустина, «когда речь идет о пожилых людях, нельзя ограничиваться материальной поддержкой». «Во всех российских субъектах внедряем систему долговременного ухода. Как показал опыт пилотных регионов, комплексное социальное медицинское обслуживание на дому позволяет повысить качество жизни граждан старшего возраста и с инвалидностью. В 2024 году такая программа охватила свыше 173 тысяч человек», – сообщил премьер-министр.

Медпомощь для участников СВО

Еще одним важным направлением работы чиновников, по мнению председателя правительства, является улучшение системы оказания медпомощи участникам специальной военной операции (СВО): «Чтобы по всей стране были возможности для профилактики и лечения заболеваний, прохождения реабилитации после болезни. Для этого мы системно обновляем материально-техническую базу».

Помощь новорожденным

«Практически все новорожденные проходят расширенный неонатальный скрининг. Уже два года обследования проводятся не на пять, как было раньше, а на 40 патологий. Их выявление на начальных этапах, конечно, позволяет скорее назначить терапию», – отметил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что за 2024 год в эксплуатацию ввели 21 больницу. «Детям с диабетом бесплатно выдаются системы непрерывного мониторинга глюкозы. Я говорил на предыдущем отчете, что предоставим их почти 49 тысячам ребят. А их получили в прошлом году даже больше маленьких пациентов от 2 до 17 лет – свыше 58 тысяч», – уточнил Михаил Мишустин.

Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. «В прошлом году они бесплатно были проведены более 1,5 млн раз. <…> Выросло и количество учреждений, где есть все необходимое для медицинской реабилитации, для чего переоснастили около 320 организаций», – поведал премьер.

Кадры в здравоохранении

По словам Михаила Мишустина, правительство по поручению президента с января 2023 года установило специальные выплаты, надбавки для сотрудников первичного звена: «Всего они были назначены более чем миллиону человек. А с марта прошлого года – и в ходе предыдущего отчета мы с вами об этом говорили – повысили такие выплаты для тех, кто трудится в сельской местности, районных центрах, малых городах. В увеличенном размере их уже получили 450 тысяч человек, а это позволило сохранять и привлекать кадры в небольшие населенные пункты».

Доступность лекарств

В ответ на вопрос депутата Андрея Исаева от фракции «Единая Россия» Михаил Мишустин рассказал, что «объем производства лекарств в 2024 году вырос на 21,5% и составил около 800 млрд рублей», доля отечественных лекарств составила более 64%. «Объем производства медизделий растет не так быстро, но растет – плюс 11%, доля в объеме продаж приблизилась к 30% (в 2023 году было 28%)», – резюмировал чиновник.

Михаил Мишустин ежегодно представляет в Госдуме отчет о работе Правительства РФ, и традиционно часть доклада посвящена теме здравоохранения. Детали выступления премьера об итогах работы за 2022 год – в конспекте Vademecum, тезисы о работе чиновников за 2023 год – также в нашем обзоре.