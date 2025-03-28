В Тульской области назначили министра здравоохранения

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о кадровых перестановках в правительстве региона. Должность министра здравоохранения региона занял Сергей Мухин, с лета 2024 года работавший на посту замглавы ведомства. Он сменил Михаила Малишевского, который руководил Минздравом с июля 2023 года и накануне ушел в отставку. Информации о причинах его ухода нет.
«Уверен, что имеющийся у Сергея Игоревича опыт работы в сфере здравоохранения позволит быстро и эффективно решать все поставленные перед министерством задачи», – заявил Дмитрий Миляев.
О том, что кандидатура Сергея Мухина согласована на пост главы Минздрава, региональные СМИ сообщили 25 марта. Якобы это случилось «в конце прошлой недели», то есть в середине месяца.
Известно, что Мухин окончил Медицинский институт Тульского госуниверситета, там же проходил ординатуру по специальности «кардиология». В 2019 году стал заместителем главного врача тульского Центра медицины катастроф, а затем возглавил медучреждение. В начале пандемии COVID-19 занимался координацией работы инфекционных бригад. В Минздрав Тульской области на позицию заместителя руководителя ведомства Сергей Мухин пришел летом 2024 года.
Информация об отставке Михаила Малишевского появилась 25 марта 2025 года – об этом сообщали местные СМИ со ссылкой на собственные источники. Малишевский руководил Минздравом с июля 2023 года – тогда он сменил Дмитрия Маркова.
Источник: Telegram-канал Дмитрия Миляева
Фото: vk.com/minzdrav71