В Тульской области назначили министра здравоохранения

«Уверен, что имеющийся у Сергея Игоревича опыт работы в сфере здравоохранения позволит быстро и эффективно решать все поставленные перед министерством задачи», – заявил Дмитрий Миляев.

О том, что кандидатура Сергея Мухина согласована на пост главы Минздрава, региональные СМИ сообщили 25 марта. Якобы это случилось «в конце прошлой недели», то есть в середине месяца.

Известно, что Мухин окончил Медицинский институт Тульского госуниверситета, там же проходил ординатуру по специальности «кардиология». В 2019 году стал заместителем главного врача тульского Центра медицины катастроф, а затем возглавил медучреждение. В начале пандемии COVID-19 занимался координацией работы инфекционных бригад. В Минздрав Тульской области на позицию заместителя руководителя ведомства Сергей Мухин пришел летом 2024 года.

Информация об отставке Михаила Малишевского появилась 25 марта 2025 года – об этом сообщали местные СМИ со ссылкой на собственные источники. Малишевский руководил Минздравом с июля 2023 года – тогда он сменил Дмитрия Маркова.