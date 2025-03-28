«Ростех» разработал отечественные эндопротезы за 116 млн рублей

Эндосистема, разработанная в ЦИТО, стала первым в стране импортозамещенным изделием, предназначенным для замены эндопротезов, которые отслужили более 15 лет. Она изготовлена инженерами – разработчиками ЦИТО совместно с врачами-хирургами и по своим техническим характеристикам, как утверждают в госкорпорации, не уступает импортным аналогам. Изделие состоит из титанового эндопротеза и дополнительных элементов для компенсации дефектов костей.

Рынок эндопротезирования с помощью этой продукции в ЦИТО оценивают в 135 тысяч штук в ближайшие 10 лет. Дополнительный импульс ему придал уход иностранных производителей, однако необходимость в замене уже установленных эндопротезов у пациентов не исчезла.

Эндосистема разработана при реализации национального проекта «Наука и университеты» по программе развития кооперации между наукой и крупными российскими предприятиями для создания высокотехнологичного производства. Объем инвестиций в проект в ГК «Ростех» предпочли не раскрывать. Как следует из документов о выделении субсидии, ЦИТО был признан победителем конкурса на получение господдержки в феврале 2022 года. Головным исполнителем проекта выступал Московский авиационный институт, а общий объем финансирования с 2022 по 2024 год оценивался в 116,2 млн рублей.

В 2024 году ЦИТО получил два регудостоверения на медизделия: первое – на сам эндопротез тазобедренного сустава бесцементной фиксации для ревизионной артропластики, второе – на набор инструментов для установки эндопротеза.

ЦИТО основан в 1963 году как якорное предприятие медицинской промышленности и реабилитационной индустрии, ранее находился в ведении Минпромторга. В марте 2021 года ЦИТО после реконструкции открыл площадку по разработке и внедрению новых технологий, а также серийному производству изделий в сегменте ортопедии и травматологии. Предполагалось, что на базе предприятия будет выпускаться более 500 видов медизделий, что, по оценкам ведомства, позволит закрыть треть потребности российского рынка. Объем инвестиций в реконструкцию и перевооружение ЦИТО с 2016 года превысил 3,65 млрд рублей.

В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом передал акции ЦИТО в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации «Ростех». В середине марта 2025 года Правительство России внесло ЦИТО в перечень стратегических организаций и федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики.

Фото: vk.com/cito_official

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