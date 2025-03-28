В Минпромторге подготовили изменения в правила маркировки БАД

Министерство промышленности и торговли России разработало ряд изменений в правила маркировки, направленный на расширение номенклатуры маркируемых биологически активных добавок к пище (БАД) и совершенствование системы маркировки в этой товарной группе. Согласно проекту, с 1 сентября 2025 года перечень БАД, обязательных для маркировки, будет дополнен новыми категориями продукции. Также предлагается с 31 августа 2026 года запретить оборот немаркированных БАД, произведенных или ввезенных в Россию до вступления новых требований в силу, сообщили GxP News в пресс-службе Минпромторга.

«Учитывая обращения участников оборота, а также анализ правоприменительной практики, Минпромторгом России разработан ряд изменений в правила маркировки указанной товарной группы, направленный на расширение номенклатуры маркируемых БАД и совершенствование системы маркировки в данной товарной группе. Так, с 1 сентября 2025 года предлагается расширить перечень БАД, которые подлежат маркировке, дополнив его новыми категориями товаров», говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, проектом постановления Правительства Российской Федерации предусматривается введение с 31 августа 2026 года запрета на оборот немаркированных БАД, произведенных или ввезенных в Российскую Федерацию до даты вступления в силу соответствующих обязательных требований. В ведомстве подчеркнули, что такая мера позволит минимизировать риски появления на рынке нелегальных БАД с недостоверным сроком годности.

В феврале 2025 года Торгово-промышленная палата обратилась в Федеральную антимонопольную службу с предложением об усилении контроля над дистанционной торговлей БАД. Мера продиктована растущими рисками распространения контрафактной продукции и нелегальных лекарств под видом БАД через интернет-площадки. О выявлении нарушений при реализации таких препаратов неоднократно говорили представители профильных организаций.

Так, СМИ писали, что на Wildberries и Ozon регулярно встречаются препараты с сильнодействующими фармсубстанциями, «которые фактически можно было бы рассматривать как незарегистрированные лекарственные средства, но они мимикрируют под БАД», рецептурные гормональные препараты, лекарственные дозировки витамина D. Представители маркетплейсов, в свою очередь, указывали на наличие у них «многоуровневых механизмов контроля».

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