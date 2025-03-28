Главой «дочки» компании «Озон Фармацевтика» стала Мария Ульянова

Российский производитель воспроизведенных фармацевтических препаратов – ПАО «Озон Фармацевтика» – объявил о назначении своего директора по развитию группы Марии Ульяновой генеральным директором биотехнологической компании «Мабскейл» (дочерняя компания группы «Озон Фармацевтика»). Она продолжит работу по развитию продуктового портфеля, включая биотехнологические препараты, а также обеспечит коммерческий запуск биотехнологического производства согласно стратегии развития группы.

На посту генерального директора «Мабскейл» Ульянова сменила Наталью Титову, которая находилась в этой должности с 2019 года и сыграла ключевую роль в становлении компании. Она останется членом совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика». Таким образом, будет обеспечен плавный переход управления и передача функционала.

Мария окончила Поволжский государственный университет сервиса. К команде «Озон Фармацевтика» она присоединилась в 2011 году, пройдя путь от менеджера по закупкам до директора по развитию. В 2021 году в Медицинском университете «Реавиз» получила квалификацию провизора, а в 2024-м – степень мастера делового администрирования (MBA) в школе бизнеса «МИРБИС».

Группа «Озон Фармацевтика» основана в 2001 году. За более чем 20-летнюю историю она смогла занять сильное положение на рынке и неизменно продолжает демонстрировать один из лучших темпов роста выручки в отрасли. Сегодня у «Озон Фармацевтика» 16 действующих производственных участков, сертифицированных по стандартам GMP. Все производственные мощности находятся в Самарской области, научно-исследовательские лаборатории – в биофармацевтическом кластере «Сколково» и в Химках.

Акции ПАО «Озон Фармацевтика» (OZPH) торгуются на Мосбирже, входят в сектор рынка инноваций и инвестиций и набор индексов акций Мосбиржи. За 2023 год выручка группы составила 19,7 млрд рублей, чистая прибыль – 4 млрд рублей.

gxpnews