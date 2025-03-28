Росздравнадзор снял с продажи препарат для снижения тревожных состояний

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) сообщила о прекращении гражданского оборота лекарства «Атревозол» производства ООО «Гротекс». Такое решение служба приняла в соответствии с законодательством, а также из-за отсутствия дополнительных необходимых документов и сведений.

В частности, из оборота вывели препарат следующих серий: 021024, 031024, 041224, 051224, 061224, 071224, 010125, 020125, 030125, 040125, 050125, 060125 (таблетки 10 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные, пачки картонные). Держатель регистрационного удостоверения лекарства – ООО «Цитера».

Препарат «Атревозол» назначают взрослым в возрасте от 18 лет при тревожных состояниях: генерализованные тревожные расстройства, неврастения, расстройства адаптации, у больных с различными соматическими, дерматологическими, онкологическими и другими заболеваниями. Его также применяют при лечении нарушений сна, связанных с тревогой, нейроциркуляторной дистонии, предменструального синдрома, алкогольного абстинентного синдрома, а также для облегчения синдрома «отмены» при отказе от курения.

Ранее Росздравнадзор сообщил, что с продажи сняли сразу несколько лекарств, в том числе производства АО «Алиум», ОАО «Самарамедпром» и ОАО «Синтез». В федеральной службе призвали аптечные сети проверить у себя в наличии препараты этих компаний, а при обнаружении их в своем ассортименте убрать в карантинную зону и вернуть поставщику.

gxpnews