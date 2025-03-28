Доля отечественных лекарств в России перевалила за 60%

Объем производства лекарств в России вырос в 2024 году на 21,5% и составил около 800 млрд рублей, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе отчета Правительства РФ в Госдуме. При этом, по его словам, доля отечественных препаратов сегодня уже составляет более 64%, пишет РИА Новости.

В рамках выступления Мишустина представители партии «Единая Россия» отметили, что санкции вводились в самых чувствительных областях. Одна в том числе затронула доступность для россиян к современным и эффективным лекарствам. Мишустина спросили о принимаемых по этому вопросу правительством мерах. Премьер ответил, что сегодня две трети продаваемых в стране лекарств являются отечественными.

«Объем производства лекарств в 2024 году вырос у нас на 21,5% и составил около 800 млрд рублей. Это серьезный результат. Напомню, что он составлял 612 млрд рублей в 2023 году. И доля отечественных лекарств составила – внимание – больше уже 64%», – заявил Мишустин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сейчас в столице уже больше 300 предприятий, которые постоянно наращивают объемы производства и расширяют ассортимент продукции. Это позволяет решать важнейшую на сегодня задачу – обеспечение жителей страны лекарствами и медицинскими изделиями. В 2024 году, по его словам, оборот столичного фармсектора достиг 606,3 млрд рублей, что на 43,8% больше показателя 2023-го в сопоставимых ценах.

Градоначальник также анонсировал запуск производства новых лекарств в столице. Московские фармкомпании в ближайшее время начнут выпускать препараты на основе моноклональных антител против ревматоидного артрита и остеопороза. Кроме того, появится также производство готовых лекарственных форм для лечения орфанных заболеваний по пяти МНН, а также производство противоопухолевых лекарств по семи МНН.

gxpnews