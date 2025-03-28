В России вынесли знаковый приговор поставщику «серых» косметических препаратов

Крупный поставщик незарегистрированных филлеров Булат Бейбулатов получил 6 лет условно, сообщил «Коммерсантъ». После апелляции ему снизили срок на 3 месяца. Оборот его бизнеса, по данным СМИ, оценивался примерно в 2 млрд рублей ежегодно. Несмотря на это, доля «серого» рынка филлеров и ботулотоксинов в стране все еще высокая: более половины уколов красоты делают полулегально.

Приговор Бейбулатову вынес Савеловский райсуд еще осенью 2024 года – он получил 6 лет условно по делу об интернет-торговле не зарегистрированными в России препаратами. В марте срок сократили на 3 месяца, однако штраф в размере 1,5 млн рублей остался неизменным. Бейбулатов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся управлением недвижимостью.

В деле фигурируют также Рамазан Магомедов и Ульмесхан Абдулхаликов, которым приговор не смягчили. Каждому назначили 5 лет условно и штраф по 1 млн рублей. Свою вину все обвиняемые признали, отказавшись давать показания в суде.

Бейбулатов создал несколько сайтов, через которые продавал незарегистрированные корейские филлеры, следует из материалов дела. В частности, речь идет о Liporase (применяют при выведении излишков гиалуроновой кислоты), Dermalax Deep Plus, Celosome Mid для коррекции мимических морщин, а также Celosome Implant для коррекции скул и подбородка. Стоимость за упаковку достигала 2-2,5 тысячи рублей. При этом, по информации «Коммерсанта», в Южной Корее, где производят эти средства, минимальная цена этих препаратов составляет $30 без учета затрат на доставку.

В Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты приговор назвали знаковым для рынка косметологии. При этом крупный поставщик «серых» препаратов получил условный срок, а не штраф, как это бывает обычно.

Проблема обращения контрафактных и фальсифицированных лекарств и медицинских изделий в коммерческих сегментах медицины – стоматология, косметология, лабораторная диагностика – не теряет своей актуальности из года в год. О том, как обстояли дела в этой сфере в 2024 году, – в материале GxP News.

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