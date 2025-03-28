Доля парафармацевтики в выручке аптек достигла исторического минимума

Доля парафармацевтики в выручке аптек снизилась в январе-феврале 2025 года до исторического минимума и составила всего 19%, следует из отчета аналитической компании RNC Pharma. Согласно наблюдениям экспертов, она планомерно сокращалась: с 23,2% в 2022-м до 21,2% по итогам 2024 года. Ключевым фактором этой тенденции стал отток потребителей на маркетплейсы, фиксируемый с 2023 года в отношении большинства категорий медизделий. Аналитики отметили, что такая тенденция сохранится и в текущем году, что может привести к потере аптечных учреждений.

В 2024 году в российских аптеках продали лекарств на сумму 1,644 трлн рублей (в розничных ценах, включая НДС). Продажи выросли на 16% относительно 2023-го. Общая выручка аптек за период, включая парафармацевтику, составила 2,086 трлн рублей. При этом динамика была зафиксирована на уровне 15,2%. Суммарный объем продаж нелекарственного ассортимента в фармацевтической рознице за прошлый год превысил 442 млрд рублей. Однако темпы роста сильно отставали от показателей по лекарственному ассортименту. Так, сравнивая с 2023 годом, продажи парафармацевтики выросли всего на 12,2% в российской валюте.

Более драматическую ситуацию аналитики отметили в 2023 году. Тогда на фоне роста продаж лекарств (+5,6% в рублях) динамика по парафармацевтике фиксировалась в зоне отрицательных значений (-2,9%). При этом эксперты напомнили, что годом ранее отмечались аномальные показатели спроса в начале 2022 года. Они касались всего аптечного ассортимента, что в том числе искажало показатели прироста. Однако с 2022 по 2024 год доля нелекарственного ассортимента в выручке российских аптек планомерно сокращалась. Если в 2022 году на нее приходилось 23,2%, то к 2024 году доля сократилась до 21,2%.

Тенденция сохранилась и в начале текущего года. По состоянию на январь-февраль российские аптеки продали лекарств на сумму 299,2 млрд рублей. Динамика относительно аналогичного периода прошлого года достигла 13,7% (в рублях). При этом продажи парафармацевтики составили 70,3 млрд рублей. Это на 5,6% меньше, чем годом ранее. В результате доля нелекарственной продукции в выручке аптек сократилась до абсолютного исторического минимума на уровне 19%. Аналитики подчеркнули, что это еще и на 3% меньше, чем в январе-феврале 2024 года.

Аналитики обусловили снижение спроса на парафармацевтику перекосами потребления. Так, в начале 2025 года начала резко расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Для потребителей были более актуальны покупки соответствующего ассортимента лекарств. Однако основным и определяющим фактором тенденции стал отток потребителей на маркетплейсы. В отношении большинства категорий медицинских изделий специалисты RNC Pharma фиксируют серьезный отток с 2023 года. В прошлом году серьезный отток наблюдался уже в категории БАД. Аналитики не исключили, что тренд сохранится и в текущем году.

gxpnews