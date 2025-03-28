Западные фармкомпании стали реже заключать крупные сделки из-за политики Трампа

Главные опасения участников рынка связаны с назначением антивакцинатора Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения, масштабными увольнениями тысяч сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, снижением цен на лекарства и объемов госфинансирования исследований. Как указывается, все это может существенно сказаться на создании новых препаратов и уменьшить выручку компаний.

Также ранее американский глава обещал ввести таможенные пошлины на импорт из ряда стран. Особенно от этого пострадают производители медицинского оборудования, такие как GE Healthcare, Intuitive Surgical и iRhythm, которые зависят от поставок компонентов из Китая и Мексики, говорится в сообщении.

Несмотря на это, аналитики прогнозируют, что фармгиганты будут приобретать небольшие биотехнологические стартапы, поскольку нуждаются в перспективных разработках. К концу десятилетия ряд препаратов-бестселлеров лишатся патентной защиты, а лидеры фармрынка — значительной части доходов после выхода более дешевых биоаналогов.

Фото: whitehouse.gov