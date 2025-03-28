На производство отечественных ветпрепаратов направят 5 млрд рублей до 2030 года

Правительство выделит около 5 млрд руб. до 2030 года на разработку отечественных ветеринарных препаратов в рамках нацпроекта по продовольственной безопасности. Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что в 2024 году уже создано 14 новых вакцин для животных, а к 2030 году доля российских ветпрепаратов должна вырасти до 70%.

Правительство планирует направить на создание отечественных ветеринарных препаратов около 5 млрд руб. до 2030 года. Средства направят в рамках федерального проекта нового нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании итоговой коллегии Россельхознадзора, передает пресс-служба правительства.

«У Россельхознадзора создана сильная научная база. Так, Федеральный центр охраны животных не первый год занимается разработкой вакцин. Только в 2024 году на его площадке появились 14 новых препаратов для профилактики болезней крупного рогатого скота, птицы и домашних питомцев», — заявил Патрушев.