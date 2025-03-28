Совет депутатов одобрил в первом чтении приватизацию «Новосибирской аптечной сети»

Власти Новосибирска запустили процесс приватизации бывшего МУП «Новосибирская аптечная сеть», несмотря на споры о целесообразности продажи убыточных точек. Проект закона об этом принят в первом чтении. Как сообщили на заседании городского Совета депутатов, решение о приватизации 37 аптек неизменно.

На заседании Совета депутатов Новосибирска 26 марта обсудили вопрос приватизации реорганизованного МУП «Новосибирская аптечная сеть», передает корреспондент «ФВ». Проект о внесении изменений в порядок формирования и ведения перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Новосибирска, принят в первом чтении без поправок.

Депутат Игорь Титаренко задал вопрос о помещениях, которые освободились за счет реорганизации «Новосибирской аптечной сети». Он заявил, ссылаясь на руководителя аптечной сети, что помещение на улице Восход не прибыльно, и задал вопрос о целесообразности включения этого помещения в законопроект. Глава департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Алексей Колович ответил, что часть помещений была включена в уставной капитал АО «Новосибирская аптечная сеть» (как и помещение на улице Восход), а часть — передана в казну.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что на момент его вступления в должность муниципальный долг составлял 22,5 млрд руб., треть из которого обслуживается по ставке 26%. По его словам, если сейчас эту задолженность не погасить, то город будет «тратить сотни миллионов на это обслуживание». За отчетный период удалось погасить только 6 млрд руб.