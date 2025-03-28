FDA одобрило первый за 30 лет новый антибиотик для лечения инфекций мочевыводящих путей

Лекарство относится к триазааценафтиленовым антибиотикам. Оно блокирует работу двух ферментов — ДНК-гиразы и топоизомеразы IV, благодаря которым бактерии размножаются. Отмечается, что такой механизм снижает вероятность развития устойчивости у бактерий.

В ходе фазы III двух клинических испытаний — EAGLE-2 и EAGLE-3 — gepotidacin сравнивали с нитрофурантоином — антибиотиком, стандартно используемым для борьбы с ИМП. Препараты показали сопоставимую эффективность, полностью вылечив примерно половину испытуемых.

GSK также изучает действие gepotidacin против гонореи — заболевания, против которого традиционные антибиотики все чаще оказываются бессильны из-за развития устойчивости. Фармгигант планирует запустить продажи лекарственного средства во второй половине этого года.

В феврале американский регулятор зарегистрировал другую разработку компании. Принадлежащая ей Penmenvy (MenABCWY) стала первой в мире пятивалентной конъюгированной вакциной против менингококковой инфекции, разрешенной к применению. В этом году GSK планирует представить еще три препарата, чтобы увеличить выручку до 40 млрд фунтов стерлингов (51,5 млрд долл.) к 2031 году.

Фото: gsk.com