Блокировку подделок на маркетплейсах предложили ускорить до трех дней

Правительству предложили ускорить борьбу с контрафактом на маркетплейсах: правообладатели смогут блокировать подделки на маркетплейсах всего за три дня через личный кабинет. Сейчас такая процедура занимает более 40 дней. Для защиты продавцов от необоснованных блокировок предлагается ввести страховку ответственности брендов.

Ассоциация продавцов и производителей электроники РАТЭК предложила правительству внести изменения в законопроект «О платформенной экономике», находящийся сейчас в разработке. Согласно инициативе, провообладатели смогут в срок до трех дней блокировать продажу подделок своих товаров на маркетплейсах. С предложениями ознакомились «Известия».

По словам участников рынка, процедура блокировки подделок сейчас занимает более 40 дней. Авторы инициативы предложили сократить этот период. Для быстрой блокировки, согласно изменениям, нужно будет просто обратиться через личный кабинет на площадке к ее оператору.

Чтобы избежать злоупотреблений правом на блокировку со стороны владельцев брендов, в РАТЭК предложили ввести специальную страховку: правообладатели должны будут страховать ответственность перед продавцами и маркетплейсом.