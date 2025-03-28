RNC Pharma: объем продаж лекарств в России достиг 1,64 трлн рублей

Объем продаж лекарств на розничном рынке России за январь-февраль 2025 года составил 1,64 трлн рублей (в розничных ценах, включая НДС), следует из данных RNC Pharma. Всего за указанный период было реализовано 4,92 млрд упаковок. Для сравнения, в 2023 году этот показатель достигал 1,42 трлн рублей (4,89 млрд упаковок). Десятку крупнейших фармацевтических корпораций на розничном рынке России по итогам первых двух месяцев 2025 года возглавила Bayer.

Прирост компании за указанный период составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Вторую строчку рейтинга заняла «Нижфарм» (3,30%), показавшая менее значительный рост (+5%). Тройку лидеров замкнула Abbott, которая прибавила сразу 21% и занял 3,14% рынка. Уверенный рост продемонстрировали Servier (+19%), Novartis (+17%) и Krka (+11%). В то же время «Отисифарм» стала единственной компанией в ТОП-10, показавшей отрицательную динамику (-3%).

По количеству проданных упаковок «Озон Фармацевтика» с начала года к январю-февралю 2024 года показала наибольшую динамику. Рост составил 20%. Крупнейшим игроком остается «Фармстандарт» с долей 5,59%, однако компания потеряла 10% продаж по сравнению с показателями прошлого года. Компания «ПФК Обновление» также продемонстрировала позитивную динамику (+8%). Наибольший спад показало ООО «Гротекс» — -15%.

Аналитики представили также данные о продажах лекарств на российском розничном рынке за первые два месяца 2025 года. Рейтинг составлен в двух категориях: в стоимостном выражении (рубли) и в натуральном выражении (упаковки). Лидером по выручке стали «Эликвис» (Pfizer). Он возглавил рейтинг с долей 0,97% и ростом продаж на 23% по сравнению с 2024 годом. Следом идет «Ксарелто» от Bayer (0,87%). «Семавик» («Герофарм») занял третью строчку, показав рекордный рост — продажи увеличились в 7,6 раза. В ТОП-10 также попали «Форсига» от AstraZeneca (+66%, самый заметный рост), а также «Нурофен» (Reckitt Benckiser) (+19%). При этом препараты «Эликвис» и «Форсига» лидируют по продажам в денежном выражении, хотя их доля на рынке остается небольшой. При этом антикоагулянты («Эликвис», «Ксарелто») и антисептики («Хлоргексидин») по-прежнему остаются востребованными.

Среди лидеров по количеству реализованных упаковок: «Омепразол» (его производят более 20 компаний, помимо «Акрихина»). Препарат лидирует по итогам первых двух месяцев с долей 1,39%, хотя его продажи упали на 5%. В списке также «Нафтизин» (17 производителей), «Натрия хлорид» (29 производителей). Согласно отчету экспертов, спрос остается стабильно высоким у антисептика «Хлоргексидин» (+10%).

Данные аналитиков также показали устойчивый рост средней цены на упаковку лекарства, что может быть связано с инфляцией, изменениями в себестоимости производства и другими рыночными факторами. Средняя стоимость за первые два месяца текущего года составила 334,1 рубля. Для сравнения, в 2023 россияне в среднем платили 289,9 рубля за упаковку.

Ранее в RNC Pharma подсчитали, что в 2024 году в России объем производства готовых лекарств составил 844,3 млрд рублей (в ценах отгрузки производителей с учетом НДС),. Рост к 2023 году в рублях составил 17,8%. Локализованные в России фармкомпании выпустили 4,12 млрд упаковок препаратов. Прирост к 2023 году составил 0,8% в упаковках.

gxpnews