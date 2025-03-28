Компания «Сотекс» продолжает размещение интеграций у блогеров по бренду «Фламадекс»

В конце прошлого года компания «Сотекс» объявила о первом в истории бренда «Фламадекс» запуске размещения интеграций у блогеров-инфлюенсеров и блогеров-селебрити.

Данный инструмент показал свою эффективность (до +44% рост продаж из аптек неделя к неделе в период интеграций).

Этой весной «Фламадекс» продолжает интеграции с топ-блогерами. В марте вышел сюжет о «Фламадексе» у известной телеведущей и автора одноименного канала ВК Яны Чуриковой.

Герои выпуска: Дима Билан, Дина Гарипова, Маргарита Позоян и другие участники шоу «Голос» позволят охватить максимум целевой аудитории бренда.

До конца марта выйдет публикация о безрецептурных формах «Фламадекса» — геле и таблетках — у певицы, инфлюенсера и в прошлом успешной фигуристки — Анны Семенович.

Посмотреть рилс с брендом можно на страничке Анны Вконтакте.

gxpnews