Bayer получает право на лекарство от рака от китайской Puhe

Немецкая химико-фармацевтическая корпорация Bayer расширяет свой портфель лекарств от рака через сделку с китайской Suzhou Puhe BioPharma, занимающейся проведением клинических исследований. Компании заключили лицензионное соглашение на пероральный низкомолекулярный ингибитор PRMT5 (теперь BAY 3713372). Препарат обладает селективным действием против опухолей с делецией MTAP.

В соответствии с соглашением, Bayer получает эксклюзивную международную лицензию на разработку, производство и продажу препарата, получившего новое название – BAY 3713372. Клиническое исследование I фазы с использованием активного ингредиента, проводимое при участии людей, уже началось. В рамках испытаний планируется изучить ингибитор с повышением дозы у пациентов с MTAP-дефицитными солидными опухолями.

«Мы с нетерпением ждем начала исследований, дающих возможность изучить потенциал ингибитора PRMT5, препарата для лечения опухолей с дефицитом MTAP, которые зачастую характеризуются неблагоприятным прогнозом», – отметил руководитель отдела коммерческого развития и лицензирования компании Bayer Юрген Экхардт. По его словам, инновационный механизм высокоселективного действия на клетки опухоли при сохранении здоровых клеток представляется многообещающим.

Над ингибиторами PRMT5 также работают другие разработчики, включая Amgen. В феврале стало известно, что Amgen и Ideaya Biosciences сворачивают свое исследование комбинированного лечения рака. Компания закрывала таким образом один из способов, с помощью которого пыталась повысить эффективность своего ингибитора PRMT5 AMG 193. Исследование комбинации было инициировано сделкой 2022 года, которая позволила партнерам протестировать AMG 193 с ингибитором MAT2A IDE397 от Ideaya.

gxpnews