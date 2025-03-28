В России предсказали рост спроса на специалистов по разработке лекарств

Председатель совета директоров ГК «ХимРар», профессор Российской академии наук (РАН) Андрей Иващенко отметил, что сейчас в России наблюдается высокий спрос на технологов со стороны фарминдустрии. По его словам, в стране начало расти производство различных препаратов. Однако индустрия ожидает, что в скором времени появится спрос на ученых – разработчиков новых препаратов, отметил эксперт в эксклюзивном интервью программе «Наука» на канале «Россия 24».

«Сейчас основной спрос со стороны фарминдустрии на технологов. Это значит, что реально начали что-то производить, и им понадобились люди. Но этот спрос давно появился, лет 5-7 назад. Технологов сейчас уже более-менее достаточно. На разработку лекарств спроса со стороны нашей фармы пока нет. Но будет, мы его все-таки ожидаем», – заявил Иващенко.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе отчета Правительства РФ в Госдуме сообщил, что объем производства лекарств в России вырос в 2024 году на 21,5% и составил около 800 млрд рублей. По его словам, доля отечественных препаратов сегодня уже составляет более 64%.

Приостановка активности зарубежных фармкомпаний в России привела к тому, что в России образовался своеобразный пул быстрорастущих отечественных производителей лекарств. Им удалось не только стать заметнее на рынке, но и продемонстрировать значительный прирост продаж. Согласно рейтингу Forbes, лучшим фармпроизводителем в России по итогам 2024 года стала компания «Озон Фармацевтика», продажи которой составили в прошлом году 49,4 млрд рублей. Следом расположились «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») и «Фармасинтез».

gxpnews