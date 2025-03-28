«Озон Фармацевтика» возглавила рейтинг лучших фармпроизводителей в 2024-м

Приостановка активности зарубежных фармкомпаний в России привела к тому, что в стране образовался своеобразный пул быстрорастущих отечественных производителей лекарств. Им удалось не только стать заметнее на рынке, но и продемонстрировать значительный прирост продаж. Forbes представил ежегодный рейтинг лучших фармпроизводителей России по итогам 2024 года. Список возглавила «Озон Фармацевтика», продажи которой составили в прошлом году 49,4 млрд рублей. Следом расположились «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») и «Фармасинтез».

Лидер рейтинга – «Озон Фармацевтика» – была основана в 2001 году Павлом Алексеенко, которому принадлежат почти 44% капитала компании (остальные доли находятся у более чем 10 акционеров, около 10% ценных бумаг компании обращается на Московской бирже). В 2024 году компания провела первичное публичное размещение акций (IPO), по результатам которого привлекла 3 млрд рублей. За более чем 20-летнюю историю «Озон Фармацевтика» смогла занять сильное положение на рынке и неизменно продолжает демонстрировать один из лучших темпов роста выручки в отрасли.

Сегодня у «Озон Фармацевтики» 16 действующих производственных участков. Все производственные мощности расположились в Самарской области, научно-исследовательские лаборатории – в биофармацевтическом кластере «Сколково» и в Химках. По данным самой компании, у нее один из крупнейших портфелей препаратов – 508 регистрационных удостоверений (РУ), 244 новые молекулы на различных стадиях регистрации и разработки. В перспективе производитель планирует увеличить портфель на 50%. При этом планируется выпуск не только лекарств химического синтеза, но также биопрепаратов, в том числе моноклональных антител.

На второй строчке рейтинга издания расположилась «Биннофарм Групп». В 2024 году компания продемонстрировала высокие темпы роста розничных продаж – прирост составил 19% по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в более 48 млрд рублей. В прошлом году она получила 68 РУ на 22 лекарства в 11 странах. Объединенная компания «Биннофарм Групп» более чем на 75% принадлежит российской инвестиционной компании АФК «Система», оставшаяся доля – консорциуму инвесторов. До 2013 года у АФК был всего один фармацевтический актив – «Биннофарм», который на тот момент не обладал широким портфелем. Однако со временем «Система» приобрела и другие заводы, в том числе предприятие «Алиум», ставропольский «Биоком», курганский «Синтез», а также АО «ФП „Оболенское“».

В результате в 2020 году для управления фармпредприятиями было решено создать «Биннофарм Групп». Сегодня у нее свыше 480 регудостоверений. Только в 2024-м она получила 68 РУ на 22 лекарства в 11 странах. Препараты компании можно приобрести уже в 15 странах мира. За прошлый год «Биннофарм Групп» выпустила более 350 млн упаковок лекарств. С 2022 по 2024 год производитель провел 42 клинических испытания.

ГК «Фармасинтез» Викрама Пунии замыкает тройку лидеров. Производственные мощности группы компаний – пять заводов в Иркутске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени и Уссурийске. Ее продажи в 2024 году достигли 33 млрд рублей. При этом компания выпускает не только лекарства, но и субстанции. В продуктовый портфель входят больше 300 наименований лекарств и более 60 наименований фармсубстанций. Кроме того, «Фармасинтез» планирует построить первый в России завод по производству парентерального питания.

В десятку лучших фармпроизводителей России, по версии издания, попали также компании «Фармстандарт» (46,6 млрд рублей), Biocad (47,3 млрд рублей), «Отисифарм» (50,8 млрд рублей), «Промомед» (18,7 млрд рублей), «Гротекс» (29,6 млрд рублей), ПФК «Обновление» (21,6 млрд рублей) и «Генериум» (32,7 млрд рублей).

В целом, как пишет издание со ссылкой на данные AlphaRM, в 2024-м продажи российских лекарств увеличились на 20% в рублях. Динамика продаж импортных лекарств за тот же период составила 14%. В натуральном выражении снизились продажи обеих категорий, отметили аналитики. Однако российские препараты упали меньше – всего на 1%. Для сравнения: реализация импортных лекарств опустилась на 3%.

Эксперты добавили, что доля отечественных лекарств, в том числе аптеки и госзакупки, в рублях растет быстрее, чем натуральная. Так, в рублях она увеличилась с 43% в 2022 году до 45,5% в прошлом году, в упаковках – с 68,1 до 69,3% соответственно. Такие показатели говорят о том, что отечественные компании выводят не только дешевые дженерики, но и высокомаржинальные препараты, в том числе оригинальные разработки.

Рейтинг Forbes составили на основе анализа 40 крупнейших российских производителей по объему продаж в 2024 году (согласно данным AlphaRM). Для расчета учитывались только препараты, выпускаемые в России в стадии готовой лекарственной формы. Позиции компаний оценивались по четырем критериям: продажи за 2024 год, изменение выручки за год, количество брендов лекарственных препаратов компании, бывших в обращении в 2024 году, по данным AlphaRM, и количество разрешений на проведение клинических исследований за последние 3 года.

При этом в рейтинг не стали включать российские заводы глобальных фармкомпаний. Исключением стали «Верофарм» (входит в группу Abbott), «Акрихин» (входит в группу Polpharma) и «Нижфарм» (входит в одну группу с Stada). Они основаны в России и имеют собственные портфели лекарств. Для расчета объема продаж аналитики издания выбирали только средства, которые выпускают в России в стадии готовой лекарственной формы (ГЛФ). Они не учитывали препараты, если их ГЛФ делают за рубежом, а вторичную упаковку – на территории РФ.

gxpnews