ФАС согласовала цены на четыре препарата из Перечня ЖНВЛП

ФАС согласовала цены на четыре препарата, включенных в Перечень ЖНВЛП в этом году. Цены снижены в среднем на 25% от средней стоимости в 2024 году и на 37% от минимальных цен в референтных для России странах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на четыре жизненно важных лекарственных препарата, об этом сообщили в пресс-службе ФАС. Речь идет о лекарствах, включенных в перечень в 2025 году.

Цена на препарат «Пикрэй» (МНН алпелисиб) снижена на 16% от средней стоимости реализации в 2024 году. Это противоопухолевое лекарство применяется при гормонозависимом раке молочной железы. Согласованная цена на 52% ниже минимальных цен в референтных для России странах.

На 7% от средней стоимости продаж в 2024 году снизили цену на препарат «Брукинза» (МНН занубрутиниб). Согласованная цена на 31% ниже минимальных цен в референтных для России странах. Препарат используют для терапии мантийноклеточной лимфомы у взрослых пациентов, которые ранее получали хотя бы одно предшествующее лечение.

Цена на «Тримбоу» (МНН беклометазон+гликопиррония бромид+формотерол) снижена 28% по сравнению с прошлым годом и на столько же ниже цен в референтных странах. Лекарство используется при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и для лечения бронхиальной астмы.

Стоимость препарата «Бревикард» (МНН эсмолол) согласована на 37% ниже, чем в 2024 году. Цена в среднем на 20% ниже, чем в референтных для России странах. Лекарство показано при суправентрикулярных тахикардиях и для коррекции тахикардии и артериальной гипертензии.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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