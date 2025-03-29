Минздрав ввел электронный документооборот при внесении изменений в протоколы клинисследований

В этой же системе будут размещаться заключения Совета по этике или экспертных учреждений, если министерство привлечет их к рассмотрению для оценки обоснованности предлагаемых изменений и степени риска для пациентов, которые принимают участие в исследовании. Основанием для отказа могут являться:

неполный комплект документов;

выявление недостоверных сведений;

обоснованное заключение экспертов.

Минздрав рассматривает обращение в срок, не превышающий 28 рабочих дней со дня его получения. Экспертная оценка проводится в течение 20 рабочих дней, ранее этот срок не был установлен.

Приказ заменяет документ № 775н от 31.08.2010 ‎«Об утверждении порядка рассмотрения сообщения о необходимости внесения изменений в протокол клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения». Электронный документооборот вводится с 1 января 2026 года, бумажное оформление допускается до этого срока.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik