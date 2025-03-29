Новый министр здравоохранения США уволит 10 тыс. сотрудников и закроет половину офисов

Роберт Кеннеди-младший сообщил о масштабном сокращении штата Минздрава США (на 10 тыс. сотрудников) и закрытии половины региональных офисов. Увольнения затронут все ключевые подразделения, в том числе FDA, CDC и NIH.

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший планирует сократить около 10 тыс. штатных должностей и закрыть половину региональных представительств. Об этом пишет агентство Reuters.

В результате численность персонала снизится на 24% — с 82 тыс. до 62 тыс. человек, часть из них уже покинула министерство по собственному желанию. По словам Кеннеди, цель реформы — не просто уменьшить бюрократический аппарат, а переориентировать работу ведомства на решение ключевых задач, в том числе борьбу с эпидемией хронических заболеваний в стране.

Увольнения затронут около 3500 сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое входит в структуру американского Минздрава. При этом отмечается, что рабочие места сохранят специалисты, проверяющие лекарства, медицинские изделия и продукты питания.