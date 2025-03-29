Суд аннулировал лицензию краснодарской «Новой аптеки» из-за неоднократных нарушений

В Краснодарском крае суд аннулировал лицензию аптечной сети «Новая аптека» после неоднократных нарушений. Иск подал Росздравнадзор. В точках сети выявили хранение просроченных препаратов, незаконные закупки лекарств у нелицензированного поставщика и продажу рецептурных средств без разрешения.

Арбитражный суд Краснодарского края постановил аннулировать лицензию на осуществление фармацевтической деятельности ООО «Новая аптека», следует из данных в картотеке арбитражных дел.

Лицензия была выдана компании в августе 2023 года. В суд с требованием о ее аннулировании обратился территориальный орган Росздравнадзора. Причиной обращения стали неоднократные нарушения в деятельности аптечной сети. Проверка прокуратуры Краснодара выявила:

неисправность оборудования для контроля микроклимата;

нарушение условий хранения лекарств;

рецепты на «Прегабалин»;

незаконную закупку лекарств (более 3 тыс. позиций закуплены у компании без лицензии);

хранение просроченных препаратов;

отсутствие необходимых лекарств;

отсутствие информации о предельной отпускной цене препаратов из Перечня ЖНВЛП.