«Антиконтрафакт» создаст реестры безопасных и опасных БАД

Он добавил, что параллельно с реестром опасных биодобавок формируется и реестр проверенных, качественных БАД, который должен стать надежным ориентиром для потребителей. Реестры создаются на основе проверок в независимых лабораториях, в которых контролируется соответствие фактического состава заявленному, отсутствие небезопасных компонентов и качество сырья.

Ранее стало известно, что благодаря введению маркировки биодобавок число их импортеров увеличилось в восемь раз.

Фото: 123rf.com