В ОЭЗ «Зеленая долина» в Татарстане начнут производить БАД

Согласно проекту приказа, в ОЭЗ до 2027 года должно быть осуществлено строительство инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры. На эти цели из бюджета Татарстана направят не менее 2,5 млрд рублей. Выбор указанного участка разработчики документа обосновывают удобным географическим положением Заинского района – близостью к транспортно-логистическим узлам и высшим и профессиональным учебным заведениям.

На данный момент, как указано в пояснительной записке, получены письменные подтверждения от шести потенциальных резидентов «Зеленой долины» о намерениях реализовать на ее территории свои инвестиционные проекты. Запланированный объем вложений на 2025–2027 годы составляет свыше 11 млрд рублей. Среди прочего планируется реализовать проект «Производство БАД», инвестором которого выступает ООО «Инлипор».

По этому проекту предполагается начать производство биологически активных добавок. Для этого планируется задействовать реакторные установки, измельчительные устройства, сушильное оборудование, капсуляторы ‎и этикеровочную машину. Ежегодно, согласно документу, на площадке будут выпускать 500 тонн БАД, а также 200 тонн иных пищевых добавок и 5 тонн фармсубстанций. Суммы инвестиций конкретно в этот проект в документе не уточняются. Vademecum направил запрос в ООО «Инлипор».

Согласно прогнозам, к концу 2034 года потенциальный объем вложений всех резидентов составит более 15 млрд рублей. Кроме того, будет создано не менее 444 рабочих мест, а объем выручки от продажи товаров превысит 126 млрд рублей.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Инлипор» зарегистрировано в 2019 году в Альметьевске (Республика Татарстан). Основной вид деятельности компании – производство лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Выручка юрлица за 2024 год составила 3,7 млн рублей, чистая прибыль – 41 тысяча рублей. Учредителями выступают Фания Маганова (80%) и Владимир Токарев (20%).

В марте 2025 года Правительство РФ утвердило подготовленное Минэкономразвития постановление по созданию новой ОЭЗ промышленно-производственного типа в Московской области – «Большой Серпухов». На данный момент подписано семь соглашений о намерениях по реализации проектов в ОЭЗ с объемом инвестиций на 8 млрд рублей, пять из возможных резидентов – представители фарммедпрома.