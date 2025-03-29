Экс-начальника отдела закупок СЗГМУ обвинили в получении взяток

О задержании в доме №41 по Кирочной улице подозреваемого при получении взятки в размере 45 тысяч рублей от представителя дистрибьютора ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило 19 апреля 2024 года. Средства предназначались для признания компании единственным поставщиком расходных материалов, необходимых для дооснащения образовательных центров СЗГМУ. Общая цена договора поставки составила порядка полумиллиона рублей.

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Помимо этого, наложен арест на его денежные средства и автомобиль.

По версии ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, в ходе расследования было выявлено 11 эпизодов по ч. 2, 3 и 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия в значительном и крупном размере). Суммарно с начала 2022 по апрель 2024 года, как утверждают правоохранители, обвиняемый получил более 2 млн рублей взяток от представителей десяти организаций за закупку тренажеров, материалов для симуляционных центров, медицинского оборудования, дезинфицирующих средств для клинических отделений и прочих товаров для нужд образовательного учреждения у единственного поставщика.

Фигурант признал вину. Официально его данные и вуз не раскрываются, однако по адресу задержания подозреваемого располагается ректорат СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Как следует из данных Смольнинского суда, 22 апреля 2024 года он отправил под домашний арест Кирилла Русланова. Его полный тезка, по данным на 1 февраля 2024 года, занимал должность начальника отдела по закупке медицинского оборудования СЗГМУ, как следует из официальных документов медвуза.