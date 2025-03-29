Глава Минздрава Оренбургской области покидает пост

Документа об отставке Савиновой в открытом доступе нет. Уход с должности чиновница подтвердила в беседе с порталом «Урал56.Ру».

Татьяна Савинова в 1993 году окончила Уральский государственный медицинский институт, а в 2007 году – Уральскую академию государственной службы. Имеет степень кандидата медицинских наук. Трудовую деятельность начала в 1993 году в качестве интерна кафедры детских инфекционных болезней в Уральском мединституте.

С 1994 по 1998 год работала врачом-педиатром инфекционного отделения Городской детской инфекционной больницы № 4 в Екатеринбурге. До 2019 года занимала различные посты в Управлении здравоохранения администрации города – от специалиста 1-й категории до первого заместителя начальника управления.

С апреля по июнь 2019 года Татьяна Савинова работала гендиректором ООО «Клиника Павлова» в Екатеринбурге, затем стала исполнять обязанности министра здравоохранения Оренбургской области. В ноябре 2019 года ее назначили вице-губернатором – заместителем председателя правительства по социальной политике – министром здравоохранения региона.

Денис Паслер руководил Оренбургской областью с сентября 2019 года. По решению президента РФ Владимира Путина 26 марта 2025 года он стал врио губернатора Свердловской области, сменив в этой должности Евгения Куйвашева.

В конце марта министр здравоохранения сменился и в Тульской области. Руководивший ведомством с июля 2023 года Михаил Малишевский ушел в отставку. Главой ведомства стал Сергей Мухин, с лета 2024 года работавший на посту заместителя министра.