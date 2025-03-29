«Ростех» увеличит присутствие на рынке медизделий в четыре раза

Госкорпорация «Ростех» планирует увеличить присутствие на рынке медицинского оборудования в четыре раза: к 2030 году планируется запустить серийное производство 40 новых изделий. В прошлом году корпорация передала в лечебные учреждения 85 тысяч единиц медицинского оборудования. В российские клиники и больницы поступили инкубаторы интенсивной терапии новорожденных, аппараты ИВЛ, комплексы для малоинвазивной хирургии и другие востребованные в медицине инновационные изделия, сообщили в пресс-службы госкорпорации.

Кроме того, в 2024 году на российский рынок впервые поступили хирургические комплексы «Алькор», предназначенные для малоинвазивных операций под ультразвуковым или эндоскопическим контролем. Параллельно в медучреждения и лаборатории поставлено 8 млн единиц расходных материалов, включая микропробирки, вакуумные системы, наконечники и контейнеры для использования в диагностике и реанимации.

«В планах в четыре раза увеличить присутствие „Ростеха” на рынке медицинских изделий. Для этого был создан единый центр компетенций — компания „РТ-Медицинские технологии”. Мы консолидируем функции в области разработки, производства, продвижения, продаж и сервиса медицинской продукции. Сейчас перед нами стоит задача запустить на наших предприятиях к 2030 году серийное производство по более чем 40 новым изделиям», — процитировала пресс-служба госкорпорации слова генерального директора «РТ-Медицинские технологии» Сергея Дмитроченко.

Сейчас «Ростех» совместно с врачами и учеными активно развивает направление медицинского оборудования для борьбы с онкологическими заболеваниями. В частности, вместе с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России корпорация создает аппарат HIFU-терапии «МедУза 008», который позволит диагностировать и лечить опухоли с помощью высокоинтенисвного сфокусированного ультразвука.

Еще одна инновация — «Литотриптер ЛТ-1», разработанный специалистами «Швабе» (входит в «Ростех») при участии урологов. Этот аппарат предназначен для бесконтактного дробления камней в почках и уже получил регистрацию Росздравнадзора. После запуска в серийное производство он сможет заменить иностранные аналоги. При участии врачей «Швабе» также разработал HIFU-комплекс «ДИАТЕР-М». Он позволяет удалять новообразования без разрезов, наркоза и сильнодействующих препаратов. В 2023 году устройство прошло регистрацию в Росздравнадзоре и сейчас находится на этапе клинических испытаний.

В феврале генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и директор Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Константин Котенко подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства стороны планируют работать над созданием передовых технологий в области медицины и создавать высокотехнологичные изделия для российского здравоохранения.

gxpnews