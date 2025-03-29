В Genotek объяснили причины задержек при выполнении ДНК-тестов

Исследовательская компания Genotek столкнулась с перебоями при поставке из-за границы реагентов американской компании Illumina – революционера в производстве аппаратов для секвенирования ДНК. Это привело к срыву сроков выполнения генетических тестов, что вызвало многочисленные жалобы пользователей. Проблемой тут же воспользовались мошенники, которые пытаются получить персональные данные у клиентов компании под предлогом выплаты компенсации. При этом, по словам участников рынка, уход Illumina из России вызвал перебои также в работе других лабораторий, часть из которых была вынуждена перейти на отечественные и китайские материалы, пишет Forbes.

О проблеме изданию сообщил, в частности, приглашенный солист театра «Геликон-Опера» из Санкт-Петербурга Платон Силаев. Так, в конце августа 2024 года он приобрел набор для ДНК-теста «Генетический паспорт» компании «Генотек» (бренд Genotek) почти за 9000 рублей (без учета доставки) и отправил собранный биоматериал в московскую лабораторию. В сентябре артист получил уведомление, что компания приступила к анализу ДНК. В декабре Силаев решил узнать срок выдачи результата, однако ни теста, ни ответа от компании ему добиться не удалось. О том, что с такой проблемой столкнулись многие, он узнал из комментариев на YouTube-канале и в Telegram. Официальный ответ от Genotek с результатами теста ему пришел только 15 марта.

При этом все это время компания активно присылала ему сообщения с рекламой, предлагающей приобрести ее услуги. Кроме того, в августе 2024 года в Genotek упоминали, что стандартный срок выполнения анализа ДНК составлял от 4 до 8 недель с момента получения образца лабораторией, в редких случаях – до 3 месяцев.

В декабре 2024 года Genotek объясняла, что для теста «Генетический паспорт» использует микрочипы Illumina. Ее разработки являются золотым стандартом для анализа генетических данных. Однако бывший глава российского представительства компании Тимофей Рассохин рассказал Forbes, что еще с февраля 2023 года Illumina не поставляет свою продукцию в Россию. Кроме того, в декабре того же года «Иллюмина Рус» была ликвидирована, согласно базе Rusprofile.

Illumina также столкнулась с ограничениями в Китае, о чем стало известно в 2025 году. А в феврале этого года попала еще и в список «ненадежных организаций», обновленный Китаем в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительный десятипроцентный тариф на китайский экспорт. Хотя власти КНР запретили импорт генетических секвенаторов Illumina из США, американская компания продолжает оказывать услуги своим клиентам в этой стране.

Ограничения на импорт этих реагентов в Россию и китайские санкции серьезно сказались на возможности компании по доставке необходимых материалов. Это затронуло преимущественно клиентов, которые сдавали тесты до конца 2024 года. В Genotek заверили, что компания наладила поставки реагентов Illumina от нового поставщика, а лаборатория работает в усиленном режиме, чтобы выдавать задержанные тесты. Клиентам, ожидающим своей очереди с 2024 года, обещают выдать результаты до конца марта и в апреле текущего года.

Однако всей этой ситуацией уже воспользовались мошенники. Они пытаются получить персональные данные у клиентов компании под предлогом выплаты компенсации. По словам участников рынка, уход Illumina из России также вызвал перебои в работе целого ряда лабораторий, часть из которых перешла на отечественные и китайские материалы. В частности, в конце 2023 года такие проблемы испытала компания «Биотех Решения», предлагающая генетические тесты под брендом Atlas. Аналитики, опрошенные изданием, не исключили, что в неофициальных поставках западных реагентов вновь могут произойти задержки. По их словам, это продлится как минимум до принятия политических решений об отмене санкций.

gxpnews