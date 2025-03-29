Землю под фармзавод на Ставрополье выставили на торги в рамках банкротства «Эстмедикал»

В рамках процедуры банкротства поставщика фармацевтической продукции ООО «Эстмедикал» на аукцион выставили земельный участок площадью 337 200 кв. м в селе Надежда Шпаковского района (вблизи Восточного обхода Ставрополя). Начальная цена лота – 403,6 млн рублей. Участок предназначен для строительства завода по производству антибиотиков в готовых лекарственных формах. Торги по земельному участку пройдут в ближайшее время, однако их исход во многом зависит от разрешения судебных споров вокруг банкротства «Эстмедикал», пишет «Коммерсантъ». По информации издания, сейчас кредитор добивается отстранения конкурсного управляющего «Эстмедикал» – Елены Розгон. По мнению экспертов, конфликт между управляющим и кредитором может снизить ликвидность и стоимость активов.

Конкурсный управляющий ООО «Эстмедикал» Елена Розгон сообщила о старте публичных торгов по реализации земельного участка общей площадью 337 200 кв. м, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Это уже вторая попытка продажи актива. Первоначально землю оценили в 448,4 млн рублей, но торги не состоялись из-за недостаточного количества участников. Теперь стоимость снижена на 10%. Рассматриваемый участок находится в частной собственности (его кадастровая цена составляет 104,5 млн рублей).

Продажа другого актива компании (дебиторской задолженности на 820 млн рублей) также приостановлена решением суда. Причиной стал спор между конкурсным управляющим ООО «Эстмедикал» Еленой Розгон и ПАО «Промсвязьбанк», который требует ее отстранения. Ранее суд признал незаконными некоторые действия управляющей, включая распоряжение залоговым имуществом без согласия банка.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эстмедикал» с 2019 года работает в убыток. На конец 2023 года его долги достигли 7,7 млрд рублей при дебиторской задолженности в 3,8 млрд. Основной кредитор – ПАО «Промсвязьбанк» – оспаривает в суде кредитные договоры на 3,2 млрд рублей, утверждая, что средства шли не на займы, а на операционную деятельность.

Данил Бухарин из Forward Legal отметил, что управляющий в суде добился признания недействительными кредитные договоры на сумму более 3,2 млрд рублей между должником и правопредшественником банка – Московским индустриальным банком. Апелляционный суд, по его словам, пришел к выводу, что между сторонами сложились не кредитные, а фактически корпоративные отношения: банк напрямую финансировал операционную деятельность ООО «Эстмедикал».

Бухарин считает, что конфликт между управляющим и банком может снизить ликвидность активов. По его словам, дебиторская задолженность обычно продается с дисконтом, а при таком объеме обязательств (7,7 млрд рублей) полное погашение долгов маловероятно.

«„Промсвязьбанк“ активно оспаривает действия управляющего, включая попытки заблокировать торги по ряду активов. Подобная конфронтация между кредитором и управляющим, как правило, тормозит процесс согласования условий и сроков реализации имущества должника. Это может привести к снижению ликвидности и стоимости активов, а следовательно – к меньшему удовлетворению требований кредиторов», – пояснил эксперт.

Арбитражный суд (АС) Ставропольского края принял заявление о признании «Эстмедикал» банкротом еще в 2018 году. Заявителем стал производитель стеклотары – АО «Кавминстекло». Процедуру наблюдения в фармдистрибьюторе ввели 25 февраля 2021 года. Суд признал компанию банкротом в июле 2022 года и ввел в отношении юрлица конкурсные процедуры.

В 2023 году «Промсвязьбанк» обратился в АС Ставропольского края с жалобой на действия (бездействие) конкурсного управляющего должника Елены Розгон и ходатайством об ее отстранении. В начале ноября того же года суд принял к рассмотрению заявление. С аналогичным заявлением обратился в суд также банк «Развитие» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». В феврале 2024 года жалобы кредиторов объединили в одно производство. Заявители тогда обратили внимание, что Розгон, в частности, не обратилась с заявлением об оспаривании мировых соглашений, заключенных по делам о банкротстве ООО «Фарма-ОптТорг» и ООО «Фирма Медполимер», где «Эстмедикал» выступал кредитором.

В марте 2024 года суд первой инстанции частично удовлетворил жалобу «Промсвязьбанка» и банка «Развитие», признав некоторые действия Розгон незаконными. Однако в июне 2024 года апелляционный суд это решение отменил и отказал в отстранении Елены Розгон от исполнения обязанностей конкурсного управляющего. Это решение поддержал также АС Северо-Кавказского округа в марте 2025 года. Дело направили в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

17 марта 2025 года АС Ставропольского края отказал «Промсвязьбанку», но уже на следующий день удовлетворил заявление кредитора о принятии обеспечительных мер, заключающихся в запрете Розгон проводить торги по реализации имущества ООО «Эстмедикал». Речь идет о дебиторской задолженности ООО «Фарма-ОптТорг» (730 млн рублей). Этот запрет, согласно определению суда, действует до вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления ПАО «Промсвязьбанк» о признании недействительными решения комитета кредиторов ООО «Эстмедикал» от 24 января 2025-го по дополнительным вопросам повестки.

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