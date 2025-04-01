В России зарегистрировали первую отечественную вакцину от ВПЧ

Российская биофармацевтическая компания «Нанолек» получила регистрационное удостоверение (РУ) на вакцину «Цегардекс», предназначенную для профилактики папилломавирусной инфекции (ВПЧ). Препарат, по сути, является аналогом «Гардасила» от американской MSD (первая вакцина в мире) и защищает от четырех типов вируса папилломы человека, вызывающих рак шейки матки. Пока «Цегардекс» планируют применять только у взрослых, но в течение нескольких лет на рынке может появиться и детская версия. Не исключено, что первая отечественная вакцина от ВПЧ может оказаться вскоре в Национальном календаре профилактических прививок, пишет Forbes.

«Цегардекс» компания «Нанолек» разработала совместно с партнером по этому проекту – НПК «Комбиотех». Препарат представляет собой суспензию для внутримышечного введения. Его действующие вещества – высокоочищенный неинфекционный белок каждого из заявленных типов ВПЧ. Он предназначен для профилактики заболеваний, которые может вызвать ВПЧ четырех типов – 6, 11, 16 и 18. Эти люди больше других подвержены риску возникновения следующих заболеваний: рак шейки матки, рак анального канала и появлению папиллом (кожных образований).

При этом «Цегардекс» защищает от тех же типов ВПЧ, что и «Гардасил» от MSD, которую начали применять в 2006 году. Препарат американской компании получил одобрение многих международных организаций, в том числе Всемирной организации здравоохранения. С тех пор во всем мире проходит широкомасштабная вакцинация против ВПЧ. В пресс-службе «Нанолека» изданию сообщили, что в течение нескольких лет компания выведет на рынок также детскую версию вакцины.

«Проводится клиническое исследование вакцины с участием здоровых детей в возрасте 9-17 лет для дальнейшего расширения возрастного диапазона применения вакцины. Ожидается, что соответствующие показания будут внесены в регистрационное удостоверение на вакцину в 2026 году», – отметили в пресс-службе, напомнив, что российская вакцина успешно прошла КИ в 2021-2023 годах.

О разработке российской вакцины заявили еще в 2020 году. Сообщалось, что инвестиции в организацию производства составят около 1,8 млрд рублей. При этом в 2014 году стало известно, что НПК «Комбиотех» получила патент на саму вакцину, а в 2018 году – на способ ее производства. Сейчас «Комбиотех» значится в Государственном реестре лекарственных средств как производитель фармсубстанции для вакцины, а предприятие «Нанолека» в Кировской области – как производитель готовой лекарственной формы и упаковщик.

В 2024 году компания «Нанолек» получила разрешение Минздрава РФ на проведение III фазы клинического исследования вакцины от вируса папилломы человека на 402 детях и подростках от 9 до 17 лет. В компании тогда отметили, что исследование стало завершающим этапом перед выходом препарата на российский рынок. В ходе КИ исследователи сравнивали эффективность и безопасность новой четырехвалентной вакцины в указанной возрастной группе с вакциной американского производства. Оказалось, что препараты имеют идентичный антигенный состав.

«Наш проект является в своем роде уникальным: мы увеличим производственные мощности завода в Кировской области, чтобы производить вакцину по полному циклу, включая субстанцию. Это первый подобный проект по вакцине от ВПЧ в стране», – сообщил тогда генеральный директор «Нанолека» Владимир Нестеренко.

Помимо «Гардасила», у MSD есть еще одна вакцина от ВПЧ, но девятивалентная. Однако в России она не зарегистрирована. Также на рынке есть «Церварикс» от британской GlaxoSmithKline, но она защищает только от двух типов вируса (16 и 18) и не пользуется такой популярностью, как препарат от MSD.

По данным аналитической компании AlphaRM, с начала 2025 года Россия закупила 30 800 упаковок четырехвалентного «Гардасила». Стоимость закупки составила 262 млн рублей. В 2024 год было приобретено 212 500 упаковок за 1,7 млрд рублей. Препарат также доступен для розничной продажи: в 2024-м аптеки получили 13 500 упаковок препарата общей стоимостью 123,3 млн рублей (в 2023-м – 9100 упаковок на 81,4 млн рублей). Для сравнения: объем закупок ЛП «Церварикс» от GSK в 2024 году составил 38,5 млн рублей. При этом 36,2 млн из них пришлись на розничные продажи, остальное – на госзакупки.

gxpnews