Росздравнадзор аннулировал лицензию аптечного склада в Нижнем Новгороде

Суд в Нижнем Новгороде аннулировал лицензию на фармдеятельность аптечного склада «Бытхимторг», который поставлял этанол для производства нелегального алкоголя. Нарушения обнаружили в ходе проверки Росздравнадзора: на складе отсутствовали более 15 тыс. литров спирта.

В Нижнем Новгороде аннулировали лицензию аптечного склада ООО «Бытхимторг», на котором незаконно реализовывали этиловый спирт. Подробностями поделились в пресс-службе Росздравнадзора.

В 2024 году служба получила из регионального Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД информацию о реализации спиртосодержащей продукции с аптечного склада ООО «Бытхимторг». Этанол использовали для изготовления и реализации нелегальной алкогольной продукции в розничной сети на территории Нижегородской области и за ее пределами.