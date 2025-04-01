В ОЭЗ «Зеленая долина» в Татарстане запустят производство БАД

Минэкономразвития России подготовило проект приказа, предусматривающего создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Зеленая долина». Его планируют запустить на территории Заинского муниципального района Республики Татарстан. В числе потенциальных резидентов ОЭЗ шесть компаний, в том числе ООО «Инлипор», которое займется производством биологически активных добавок (БАД). Ожидается, что компания будет выпускать каждый год 500 тонн продукции, 200 тонн других пищевых добавок и 5 тонн фармсубстанций.

Согласно опубликованному проекту приказа, до 2027 года в ОЭЗ должны осуществить строительство инженерной, транспортной, социальной и другой инфраструктуры. На эти цели выделят не менее 2,5 млрд рублей из бюджета Татарстана. Разработчики документа отметили, что указанный участок выбрали из-за удобного географического положения Заинского района. Он находится вблизи с транспортно-логистическими узлами и учебными заведениями.

В пояснительной записке добавили, что сейчас о намерениях реализовать свои проекты на ОЭЗ «Зеленая долина» свои инвестиционные проекты заявили шесть потенциальных резидентов. Предполагается, что объем вложений на 2025-2027 годы составит свыше 11 млрд рублей. Согласно прогнозам, к концу 2034 года потенциальный объем вложений всех резидентов превысит 15 млрд рублей, а объем выручки от продажи товаров – 126 млрд рублей. На базе ОЭЗ также планируют создать не менее 444 рабочих мест.

В числе прочих претендентов – проект «Производство БАД», инвестором которого выступает ООО «Инлипор». Суммы инвестиций в этот проект в документе не раскрываются. Известно, что для реализации проекта планируется задействовать реакторные установки, капсуляторы, сушильное оборудование, этикетировочную машину и измельчительные устройства.

Согласно Rusprofile, ООО «Инлипор» зарегистрировали в 2019 году в Альметьевске в Татарстане. Учредителями выступают Фания Маганова (80%) и Владимир Токарев (20%). Основным видом деятельности компании является производство лекарств, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Выручка юрлица за 2024 год достигла 3,7 млн рублей, чистая прибыль – 41 000 рублей.

В марте 2025 года стало известно, что в Московской области появится новая ОЭЗ промышленно-производственного типа – «Большой Серпухов». Соответствующее постановление, подготовленное Минэкономразвития, утвердило Правительство РФ. Планируется реализовать семь инвестиционных проектов, в том числе по производству лекарств. Общий объем инвестиций превысит 8 млрд рублей.

gxpnews