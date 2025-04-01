Главного специалиста FDA по вакцинам вынудили уйти

Доктор Питер Маркс, глава департамента Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), отвечающего за обеспечение безопасности и эффективности вакцин, подал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на его письмо об отставке. При этом, по информации телеканала, главе Центра оценки и исследований биологических препаратов предоставили выбор: уйти в отставку или быть уволенным. Документ вступает в силу 5 апреля.

«Стало ясно, что министру не нужны правда и прозрачность, а скорее он желает послушного подтверждения своей дезинформации и лжи», – написал Маркс в своем письме, говоря о министре здравоохранения и социальных служб США Роберте Ф. Кеннеди-младшем (занимает этот пост с февраля 2025 года).

В электронном письме представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США, в свою очередь, сообщил CNN: «Если Питер Маркс не хочет поддерживать восстановление науки до ее золотого стандарта и продвижение радикальной прозрачности, то ему не место в FDA под сильным руководством секретаря Кеннеди».

Центр оценки и исследований биологических препаратов FDA отвечает за безопасность и эффективность биологических продуктов, включая вакцины, аллергенные продукты, кровь и продукты крови, а также клеточную, тканевую и генную терапию. Маркс сыграл важную роль в проведении Operation Warp Speed – федеральной правительственной программы по разработке вакцины от COVID-19. Он курировал одобрение вакцин, которые вышли позднее, включая первую вакцину от гриппа для самостоятельного введения или введения лицам. Разработка стала новым вариантом защиты от сезонного гриппа.

Вынужденная отставка Маркса и другие недавние шаги Министерства здравоохранения и социальных служб вызвали волну предупреждений со стороны экспертов в области здравоохранения. Так, доктор Пол Оффит, директор Центра образования в области вакцинации в Детской больнице Филадельфии и советник по вакцинам FDA, не исключил, что эта отставка приведет к увеличению числа людей, которые предпочтут не вакцинироваться.

«Вы сейчас увидите исследования, проведенные, предположительно, с одобрения CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Центры по контролю и профилактике заболеваний США. – Прим. ред.), показывающие, что вакцины вызывают аутизм. Вот что вы сейчас увидите, потому что он поставит на место людей, которые будут подтасовывать данные, чтобы все выглядело именно так», – заявил CNN Оффит, подразумевая Кеннеди.

Ранее стало известно, что СDC планируют масштабное исследование о связи между вакцинами и аутизмом. С такой просьбой обратилось Министерство здравоохранения и социальных служб США. Предыдущие масштабные исследования такую связь или опровергли, или как минимум не доказали. Обсуждение нового исследования происходит на фоне одной из крупнейших – 200 заболевших и два летальных случая – вспышек кори в США, Техасе и Нью-Мексико. Вспышка была вызвана снижением уровня вакцинации в некоторых регионах страны, где особо сильны антиваксерские настроения. Врачи опасаются, что возвращение к обсуждению этой темы приведет к новой волне отказов от вакцинации.

gxpnews