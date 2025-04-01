В России запустят программу по производству ветпрепаратов

Правительство России подготовило корректировки в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства. Ее состав расширят за счет новых программ, одна из которых направлена на увеличение выпуска лекарств для ветеринарного применения. Первые результаты по подпрограмме ожидаются уже в 2027 году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Его слова процитировал «Интерфакс».

В частности, речь идет о подпрограмме «Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения». Она позволит к 2030 году достичь 70%-го уровня обеспечения животноводства отечественными лекарствами для животных. Ожидается, что к этому же сроку уровень обеспеченности российскими вакцинами должен составить 61%. Объем госфинансирования составит более 4,4 млрд рублей, еще более 12 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев напомнил, что работа над улучшением Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства началась еще в 2023 году. По его словам, сфера производства ветпрепаратов достаточно интенсивно развивается, однако ее зависимость от импорта еще сохраняется. «Мы полноценно обеспечиваем себя вакцинами от наиболее опасных болезней. Но в целом доля зарубежных препаратов на этом рынке составляет примерно треть», – заявил Патрушев.

Ранее он сообщал, что правительство решило выделить 5 млрд рублей на создание отечественных ветеринарных препаратов до 2030-го. Вице-премьер добавил, что Россельхознадзор создал сильную научную базу. В частности, разработкой вакцин не первый год занимается Федеральный центр охраны здоровья животных. Только в 2024 году на его площадке появилось 14 новых препаратов для профилактики болезней крупного рогатого скота, птицы и домашних питомцев. По его словам, федеральная служба и дальше должна заниматься вопросами упрощения процедур регистрации новых российских лекарств для животных.

gxpnews