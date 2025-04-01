В России разработали антибиотик для борьбы с золотистым стафилококком

Сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) синтезировали молекулу, способную бороться с устойчивым к антибиотикам золотистым стафилококком. Это опасная бактерия, вызывающая различные виды болезней у людей. Некоторые ее варианты выработали резистентность к привычным противомикробным лекарствам, подавление которых стало серьезной проблемой. Созданный учеными антибиотик может успешно бороться с заражением, поэтому рассматривается в качестве основы для нового лекарства, сообщили «Известиям» в пресс-службе института.

«Мы исследовали группу веществ триазеноиндолов и выбрали из них наиболее действенную молекулу. Данные соединения применяются в качестве прототипов лекарств против туберкулеза, его возбудителя – микобактерии, поэтому это закономерный кандидат на использование в качестве антибиотика от стафилококка. Также известно, что они имеют антигрибковый эффект. Эксперименты это подтвердили», – сообщил в беседе с изданием один из авторов работы, директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин.

По его словам, молекула имеет двойное воздействие на бактерию. В частности, нарушается синтез компонентов клеточной мембраны, а также работа фермента ДНК-гиразы. Однако более подробно этот механизм специалисты МФТИ планируют изучить в следующих исследованиях, добавил Кузьмин. Согласно его оценке, этап доклинических исследований, в том числе эксперименты на животных, займут около года. После этого ученые намерены приступить к испытаниям с участием людей.

Золотистый стафилококк – одна из наиболее часто встречающихся причин бактериальных инфекций, обычно ассоциируется с кожными проблемами, но также может вызывать осложнения, связанные с внутренними органами. Иногда бактерия является обычным комменсалом и не вызывает проблем, но в других случаях способна приводить к тяжелым инфекциям и осложнениям.

Это бактерия из наиболее устойчивых к антибиотикам штаммов – метициллин-резистентный стафилококк (MRSA). Сейчас ученые в поисках средства против него. Для лечения MRSA-инфекции обычно рекомендуют ванкомицин, цефтаролин, триметоприм сульфаметоксазол линезолид, клиндамицин и даптомицин. Однако эти препараты все чаще теряют свою клиническую эффективность из-за возникающей бактериальной резистентности.

Гибридный механизм действия предложенного МФТИ вещества позволяет предположить, что оно сможет преодолеть бактериальную устойчивость. Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что создание отечественного антибиотика, способного победить MRSA, – большой шаг вперед. Триазеноиндолы будут работать сразу по нескольким механизмам, что сделает преодоление ими лекарственной резистентности более вероятным.

gxpnews