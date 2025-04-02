Суд обязал J&J выплатить 1,64 млрд долларов за незаконное продвижение препаратов от ВИЧ

Суд постановил, что подразделение J&J незаконно продвигало характеристики антиретровирусных препаратов, не указанные в утвержденной инструкции к ним, что привело к расходам госбюджета. Компанию обязали выплатить штраф в размере 1,64 млрд долл.

Суд США оштрафовал на 1,64 млрд долл. фармацевтическую компанию Johnson & Johnson (J&J) за незаконные маркетинговые стратегии. Об этом сообщается в опубликованном постановлении.

Истцы, работавшие торговыми представителями Janssen (ныне известно как J&J Innovative Medicine), заявили, что подразделение J&J предлагало использовать антиретровирусные препараты Prezista (darunavir) и Intelence (etravirine) вне одобренных регулятором показаний. Как утверждается, в период с 2006 по 2014 год фармгигант продвигал Prezista как средство, не повышающее уровень липидов (холестерина и триглицеридов). Однако в инструкции к нему есть предупреждение об этом побочном эффекте.