Правительство дополнило перечень контролируемых прекурсоров наркотических средств

Правительство обновило перечень контролируемых прекурсоров наркотических средств, добавив 47 новых веществ и исключив три позиции. В связи с этим изменения внесли и в Уголовный кодекс РФ.

Правительство внесло изменения в документы в сфере контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Постановление № 360 от 25.03.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Изменения внесли в Постановление Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ». Новые вещества добавили в список I (запрещенные прекурсоры) и список IV (ограниченные прекурсоры). Всего в перечни включено 47 новых позиций, а из четвертого списка исключены три вещества:

1-(2-Бром-4-метилфенил)пропан-1-он;

2,5-Диметоксибензальдегид (для концентраций ≥15%);

1-(4-Метилфенил)-2-нитропропен (для концентраций ≥15%).

Также уточнены концентрации и формулы для отдельных соединений.

Кроме того, документом уточняются крупные и особо крупные размеры для новых веществ по статьям 228.3–229.1 УК РФ.

Постановление было разработано МВД в связи с ростом спроса на синтетические наркотические средства и психотропные вещества амфетаминового и катинонового рядов. Изначально в перечень собирались добавить 29 прекурсоров.

Документ вступит в силу через 120 дней с даты официальной публикации — с 26 июля.

В 2024 году Росздравнадзор провел 530 проверок, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В ходе мероприятий удалось выявить 491 нарушение. Служба также предложила внедрять искусственный интеллект для автоматизации проверок и предоставить право приостанавливать лицензию при неоднократных нарушениях в течение года.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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