«Биннофарм Групп» и НИИКЭЛ будут разрабатывать передовые лекарства

Основная цель партнерства – разработка оригинального инновационного препарата в области гастроэнтерологии с принципиально новым механизмом действия для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ожидается, что разработка будет завершена к концу 2027 года. Рыночный потенциал нового препарата в России оценивается в 10 млрд рублей.

Гастроэнтерология – одно из ключевых направлений в портфеле «Биннофарм Групп», включающее более 20 рецептурных и безрецептурных препаратов, занимающих лидирующие позиции на своих целевых рынках. Компания планирует расширять свое присутствие на этом рынке как в России, так и за рубежом.

В задачи ученых НИИКЭЛ входит разработка технологии синтеза препарата, исследование его свойств и последующий трансфер технологий на производственную площадку «Биннофарм Групп».

«Мы рады объявить о начале стратегического сотрудничества с Институтом цитологии и генетики СО РАН. Это важный шаг в развитии инновационных решений в области гастроэнтерологии. Цель первого проекта – создание препарата с принципиально новым механизмом действия, который сможет значительно улучшить качество жизни пациентов с заболеваниями ЖКТ. Мы уверены, что этот проект – далеко не последний, а наше партнерство станет примером успешного взаимодействия науки и бизнеса в России», – подчеркнул генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

«Нашим институтом накоплен большой опыт работы в сфере фармакологических технологий. Достаточно сказать, что исследования в этом направлении мы проводим на протяжении более чем 30 лет. Сегодня важность разработки оригинальных препаратов отечественного производства не вызывает сомнений. Мы уверены, что опыт и знания, накопленные научными сотрудниками НИИ клинической и экспериментальной лимфологии, позволят нам совместно с «Биннофарм Групп» создать новые и эффективные лекарственные средства», – прокомментировал руководитель НИИКЭЛ – филиала ИЦиГ СО РАН, доктор медицинских наук Максим Королев.

«Сотрудничество с «Биннофарм Групп» открывает новые возможности для реализации наших научных разработок в практической медицине. Мы гордимся тем, что наши исследования станут основой для создания инновационного препарата, который поможет в борьбе с заболеваниями желудочно-кишечного тракта у миллионов пациентов в Российской Федерации и за рубежом. Объединяя научный потенциал и производственную мощь, мы создаем платформу для настоящих открытий. Эта коллаборация не только укрепляет отечественное здравоохранение, но и создает основу для выхода наших инновационных разработок на мировой уровень», – отметил академик РАН и директор ИЦиГ СО РАН Алексей Кочетов.

Помимо гастроэнтерологического направления, «Биннофарм Групп» рассматривает возможности сотрудничества с исследовательскими центрами в таких сферах, как гинекология, хирургия и неврология.

Фото: freepik.com

vademec