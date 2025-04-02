Викрам Пуния стал одним из самых богатых новичков рейтинга Forbes

Forbes представил свой 39-й ежегодный мировой рейтинг миллиардеров, который стал рекордным: за год общее число миллиардеров выросло на 247 и перевалило за 3000, а их совокупное состояние достигло рекордных $16,1 трлн. Кроме того, в рейтинге появилось 288 новых имен. Россия оказалась на пятом месте в мире по количеству миллиардеров — 140 человек. Среди новичков 15 российских предпринимателей, самым богатым из которых оказался владелец фармацевтической компании «Фармасинтез» и натурализованный россиянин Викрам Пуния. Его состояние оценили в $2,1 млрд. Место владельца «Фармасинтеза» в общем рейтинге — 1689 из 3028.

Уроженец Джайпура (столица индийского штата Раджастхан), Викрам Пуния, после окончания школы поступил в медицинский университет в Дели. Узнав о программе студенческого обмена между Индией и Россией, он перевелся в Иркутский мединститут. Учебу будущий миллиардер оставил, чтобы заняться бизнесом. Свой первый миллион долларов Пуния заработал в 90-х, после того, как выступил посредником в сделке по взаимозачету обязательств между Россией, Якутией и Индией.

Вырученные средства, а также привлеченный кредит бизнесмен вложил в создание небольшого на тот момент производства по фасовке таблеток, который в дальнейшем начал выпускать дженерики. В конце 2000-х Пуния переехал в Москву и принял российское гражданство. В 2016-м бизнесмен предложил узаконить принудительное лицензирование западных лекарств. А спустя четыре года его компания первой получила право на производство и продажу препаратов без согласия патентообладателя. «Фармасинтез» стала крупнейшим поставщиком лекарств для российских больниц. Выручка компании за 2024 год превысила 45 млрд рублей, согласно данным аналитиков.

В рейтинг Forbes также попали:

Российский предприниматель, основной владелец холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин. Он занял 425-е место с капиталом в размере $7,5 млрд;

Основатель и бывший председатель совета директоров группы компаний «Р‑Фарм» Алексей Репик — 1573 место, $2,3 млрд;

Российский предприниматель, председатель совета директоров и основной владелец фармацевтической компании «Протек» Вадим Якунин — 2019 место, $1,7 млрд;

Основатель ФК «Пульс» Эдуард Нетылько — 2623 место, $1,2 млрд.

Богатейшим человеком в мире и первым бизнесменом, чей капитал превысил отметку в $300 млрд, стал американский предприниматель Илон Маск. За год он увеличил свое состояние на 75% (до $342 млрд).

Ранее Forbes представил ежегодный рейтинг лучших фармпроизводителей России по итогам 2024 года. Список возглавила «Озон Фармацевтика», продажи которой составили в прошлом году 49,4 млрд рублей. Следом расположились «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») и «Фармасинтез».

gxpnews