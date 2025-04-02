Найден способ улучшить терапию агрессивных опухолей мозга

Ученые из Института биологии и биомедицины Национального исследовательского Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского и Гентского университета (Бельгия) нашли способ повысить эффективность химиотерапевтического препарата темозоломид для лечения агрессивного типа опухолей головного мозга. Они предложили воздействовать на несколько путей гибели клеток глиобластом, снизив таким образом вероятность развития их устойчивости к лекарству, пишут «Известия».

В качестве химиотерапевтического препарата для глиобластом (агрессивных опухолей головного мозга) чаще всего используют препарат темозоломид («Темодал»). Лекарство обладает рядом преимуществ: преодолевает гематоэнцефалический барьер и проникает в ткань головного мозга, действуя на опухолевые клетки. А его побочные эффекты можно контролировать при лечении в клинике. Однако эффективность этой терапии для многих пациентов остается крайне низкой. Это связано с тем, что клетки глиобластомы развивают устойчивость к действию химиопрепарата.

Ученые предложили воздействовать сразу на несколько путей гибели клеток глиобластомы, снизив таким образом вероятность развития их устойчивости к темозоломиду. Запуск нескольких смертельных клеточных каскадов также потенциально позволит бороться с функционально разными клетками внутри опухоли. Возможность такого подхода исследователи продемонстрировали в своих работах с использованием животных.

В рамках нового подхода специалисты предложили запускать альтернативные механизмы клеточной гибели, которые стимулируют иммунную систему бороться с новообразованием. В качестве таких механизмов могут выступать как дополнительные лекарства, так и физические воздействия, например ультразвук. Это позволяет обеспечить эффективную борьбу с устойчивыми к действию лекарства раковыми клетками и формирование иммунного контроля, который предотвращает рецидивы опухоли.

«В дальнейшем мы планируем оценить эффективность совместного применения темозоломида и активатора железозависимой формы клеточной смерти. Также мы проверим безопасность нашего подхода в отношении здоровых клеток головного мозга, что потенциально позволит оценить рациональность дальнейшего проведения доклинических, а затем и клинических испытаний на людях», – заявила руководитель проекта, доцент кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ Татьяна Мищенко.

Эксперты, опрошенные изданием, назвали разработку ученых «интуитивно понятной». Однако, по их словам, сама идея использовать наноносители для лечения опухолей мозга не новая, ей уже больше десятка лет. Давать прогнозы они не стали, поскольку проверка безопасности такого подхода только планируется.

gxpnews